Beata Szydło odpowiedziała w Radiu ZET na wpis internauty. "To są bzdury"

W poniedziałek 4 grudnia europosłanka PiS Beata Szydło złożyła życzenia górnikom z okazji Barbórki. "Niech żyje górniczy stan! Ostatnie dwa lata w szczególny sposób pokazały, że branża górnicza niezmiennie pozostaje podporą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Węgiel, gaz, ropa i wiele innych surowców - to wszystko efekt pracy polskich górników i firm górniczych" – napisała na platformie X.

Wpis byłej premier nie spotkał się jednak z pozytywnym odzewem ze strony internautów. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, w których krytykowano działania Prawa i Sprawiedliwości względem górników i kopalń. "14 kopalń postawionych w stan całkowitej upadłości. Ty wstydu nie masz?", "PiS jest grabarzem polskich kopalń w imię interesów Brukseli. Ten wpis to dno i bezczelność" – czytamy.

Beata Szydło odpowiada internaucie: to są bzdury

Szydło w programie "Gość Radia ZET" została zapytana przez Bogdana Rymanowskiego o komentarz dotyczący 14 kopalń w upadłości. – To są bzdury. Ja nie wiem, na jakiej podstawie ktoś pisze takie rzeczy – stwierdziła.

– Kiedy w 2015 roku rozpoczęliśmy rządy, Ewa Kopacz przed nami postawiła w stan likwidacji m.in. Murcki. Były decyzje podjęte, żeby likwidować kolejne kopalnie. Przecież chciano zlikwidować kopalnie Brzeszcze. My doprowadziliśmy do tego, że tam, gdzie złoża wyczerpywały się naturalnie, to rzeczywiście domykaliśmy ten proces, ale przenosiliśmy ludzi, domykaliśmy nowe inwestycje na innych zakładach górniczych – mówiła.

Bogdan Rymanowski zwrócił uwagę, że zamknięta została Kopalnia Węgla Kamiennego Krupiński, gdzie złoża wynoszą 560 mln ton węgla. – Ta kopalnia została zamknięta wyłącznie dlatego, że generowała kilkumiliardowe straty i nikt nie chciał się zgodzić na to, żeby inwestować w te złoża – wyjaśniła Szydło.

"Nie popełniliśmy błędów"

– Naprawdę nie przyzna pani, że popełniliście błędy – dopytywał Rymanowski. – Jeżeli chodzi o górnictwo nie popełniliśmy błędów. Zrobiliśmy wszystko, żeby rozpocząć nowe procesy inwestycyjne – odpowiedziała. – My przeprowadziliśmy proces, by zabezpieczyć miejsca pracy i kolejne złoża. Nie zgadzam się i nie przyjmuję do wiadomości, że mój rząd, kiedy ja byłam premierem, doprowadził do zamykania kopalń i niszczenia górnictwa. Wręcz odwrotnie – dodała.

Źródło: Radio ZET