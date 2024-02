Beata Szydło w angielskim wydaniu. Sekcja komentarzy zawrzała

Wciąż nie milkną echa głośnej, a co ważniejsze, kontrowersyjnej wypowiedzi byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Polityk stwierdził, że "nie będzie chronił przed rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają zobowiązań finansowych wobec Sojuszu". - Właściwie zachęcałbym ich (Rosję - red.), żeby zrobili z nimi co chcą - stwierdził Trump.

Słowa Trumpa są szeroko komentowane na całym świecie. Zareagował na nie Biały Dom, który ocenił, że jest to "przerażające i bezsensowne". Do sprawy odniósł się też m.in. szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński. "Trump wprost nawołuje, do oddania Europy Putinowi" - napisał w mediach społecznościowych.

Szydło przywołała Donalda Trumpa. Słów krytyki jednak nie było

Wśród polityków, którzy zdecydowali się skomentować wypowiedź Donalda Trumpa znalazła się też Beata Szydło. Była premier zamieściła w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym poruszyła temat byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie jednak jej narracja zeszła w stronę krytyki - charakterystycznej dla Prawa i Sprawiedliwości - Unii Europejskiej.

"Wszyscy mówią teraz o - typowym dla niego - oświadczeniu Donalda Trumpa. Tymczasem naprawdę ważne słowa wypowiedział niedawno szef NATO. Jens Stoltenberg zwrócił uwagę, że Rosja będzie zagrożeniem dla NATO przez wiele lat, a przemysł zbrojeniowy w europejskich krajach NATO praktycznie nie istnieje i musi zostać odbudowany" - zaczęła Beata Szydło.

Szydło zaczęła od Trumpa, szybko przeszła do krytyki Unii Europejskiej

W następnym akapicie była premier ocenia, że "problem leży w tym, że do produkcji sprzętu wojskowego potrzebny jest ciężki przemysł". "Tymczasem Komisja Europejska dąży w praktyce do całkowitej eliminacji przemysłu ciężkiego w UE" - napisała.

"Jak bez ciężkiego przemysłu można produkować w Unii czołgi, transportery opancerzone, działa samobieżne itp.?" - dopytuje Szydło. Oceniła też, że "większość europejskich polityków nawet nie próbuje odpowiedzieć na to pytanie".

"Wojna Rosji z Ukrainą trwa już dwa lata, a większość krajów UE, z wyjątkiem Polski i innych państw wschodniej flanki nie zrobiła nic, aby zapewnić przezbrojenie swoich armii i przemysłu zbrojeniowego. To ostatni moment, aby wszystkie kraje UE i NATO wzięły odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo" - zakończyła Beata Szydło.

Szydło skrytykowała UE, nie Trumpa. Internauci nie mają litości

Wpis Szydło był szeroko komentowany przez internautów, którzy nie byli zbyt pochlebni wobec byłej premier. "Wstyd mi za polityków, którzy przechodzą obojętnie nad podważaniem integralności NATO", "z tego wynika konieczność budowy wspólnych Europejskich Sił Zbrojnych winien być traktowany w tej sytuacji jak zdrajca", "lekceważenie słów Trumpa i trywializowanie to głupota" - czytamy pod postem.

Użytkownicy portalu X zwrócili też uwagę, że cały zamieszczony przez Beatę Szydło wpis jest w języku angielskim. "Pani umie po angielsku?" - dziwi się jeden z użytkowników. "Translator Google nie jest dobry w gramatykę" - zauważa inny.

Kwaśniewski w Radiu ZET: Europa musi być gotowa

W poniedziałek do słów Trumpa odniósł się też Aleksander Kwaśniewski, który był porannym "Gościem Radia ZET". - Źle to odczytuję. Potwierdza to, że Trump jest politykiem nieprzewidywalnym, myśli o polityce w sposób biznesowo-transakcyjny, czyli za coś musi być coś - powiedział.

- Dziś Trump, jutro może ktoś inny, ale Amerykanie mogą zakwestionować za czas jakiś swoją mocną obecność w NATO. Europa musi być przygotowana, że bez parasola amerykańskiego też sobie poradzimy - przestrzega były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Źródło: Radio ZET/X