Kim jest Beata Szydło? Sylwetka europosłanki, wiceprezes PiS i byłej premier

Beata Szydło to wyborcza rekordzistka – w głosowaniu w 2019 roku na nowych posłów i posłanki europarlamentu osiągnęła najlepszy indywidualny wynik w historii. Ówczesną wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego wybrało wówczas ponad 525 tys. osób. Zrezygnowała ona z funkcji w rządzie i przeniosła się do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie pracuje do tej pory.

Choć Szydło w mniejszym stopniu niż wcześniej angażuje się w bieżącą politykę w kraju, wciąż wymienia się ją w gronie kandydatów do najważniejszych stanowisk – w tym np. na prezydenta RP. Szanse na jej nominację są niemal zerowe, ale plotki świadczą o pozycji, jaką europosłanka ma w partii. Sprawdźcie, co jeszcze o niej wiadomo.

Beata Szydło: wiek, rodzina, mąż, dzieci

Beata Szydło urodziła się w 1963 roku w Oświęcimiu. Z mężem, Edwardem Szydło, ma dwóch synów – Tymoteusza i Błażeja.

Beata Szydło: życiorys, wykształcenie

Beata Szydło jest absolwentką etnografii na UJ i studiów podyplomowych dla menedżerów kultury i zarządzania samorządem terytorialnym w UE. W latach 1989-95 była na studiach doktoranckich na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie studiów zaczęła pracę w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, skąd przeszła do działu merytorycznego Centrum Kultury w Libiążu. Już po zakończeniu studiów doktoranckich, w latach 1997–1998 była dyrektorem ośrodka kultury w gm. Brzeszcze. W 1998 wygrała wybory samorządowe w Brzeszczu i objęła stanowisko burmistrza. Zajmowała je do 2005 roku. W tym czasie pełniła także funkcję radnej powiatu oświęcimskiego z listy Akcji Wyborczej Solidarność (1998–2002) oraz wiceprezesa OSP w gm. Brzeszcze (2004).

Beata Szydło: PiS

Do ‘dużej’ polityki weszła w 2005 roku. Najpierw zgłosiła się do Platformy Obywatelskiej, do której ostatecznie nie przystąpiła. Została za to członkiem PiS. W 2005 roku startowała z listy tej partii do Sejmu, osiągając najlepszy wynik w okręgu chrzanowskim (14 447 głosów) i uzyskując mandat. W 2007 r., podczas przyspieszonych wyborów, po raz drugi uzyskała mandat poselski, otrzymując 20 486 głosów. Reelekcję uzyskała w 2011 r., podwajając wynik wyborczy sprzed 4 lat (43 tys. głosów)

24 lipca 2010 Szydło została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. W partii przejęła obowiązki Aleksandry Natalli-Świat, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. - Rozmawialiśmy z panem prezesem (Jarosławem Kaczyńskim – red.), jest to na pewno wyzwanie, natomiast myślę, że jest to funkcja ważna dla każdego z polityków. Propozycja prezesa była zaskoczeniem, ale podjęcie decyzji było łatwe – stwierdziła Szydło.

Szydło stopniowo awansowała w strukturach PiS - we wrześniu 2014 zastąpiła Stanisława Kostrzewskiego na stanowisku skarbnika partii, a w trakcie kampanii w związku z wyborami prezydenckimi w 2015 kierowała sztabem wyborczym Andrzeja Dudy.

Rząd Beaty Szydło

W czerwcu 20 czerwca 2015 Jarosław Kaczyński poinformował o wyznaczeniu Beaty Szydło jako ewentualnej kandydatki PiS na premiera po wyborach parlamentarnych w 2015, w których została ponownie wybrana do Sejmu, otrzymując 96 127 głosów. 27 października 2015 komitet polityczny PiS zdecydował, że Beata Szydło będzie kandydatem tej partii na stanowisko prezesa Rady Ministrów.

W listopadzie 2015 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał Szydło na urząd prezesa Rady Ministrów. Jej rząd uzyskał wotum zaufania większością 236 głosów za przy 202 głosach przeciw i 18 wstrzymujących się. Za programowy priorytet swojego gabinetu Beata Szydło uznała program 500 plus, w ramach którego rodzice otrzymali 500 zł na drugie i kolejne dzieci oraz na niektóre pierwsze dzieci (zależnie od progu dochodowego). Ustawa wprowadzająca ten program została przegłosowana w parlamencie, a w lutym 2016 podpisana przez prezydenta.

Rząd Beaty Szydło w grudniu 2017 roku otrzymał wotum zaufania, a w tym samym miesiącu złożyła ona rezygnację z funkcji premiera i ogłosiła dymisję rady ministrów. Nowym szefem rządu został został Mateusz Morawiecki. W jego rządzie Szydło objęła funkcję wicepremiera, z której zrezygnowała po uzyskaniu mandatu w wyborach do europarlamentu w 2019 roku.

