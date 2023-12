Będą kolejne podwyżki wynagrodzeń. Wicepremier przedstawił plan

Po posiedzeniu Rady Naczelnej PSL prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że jego formacja w nowym rządzie bierze odpowiedzialność za obronność, rolnictwo, infrastrukturę oraz rozwój i technologię. - To są wielkie obszary odpowiedzialności dotyczące bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego, żywieniowego - ocenił.

- Kontynuujemy wdrażanie naszego programu ogłoszonego w expose przez pana premiera Tuska, programu całego rządu - podkreślił wicepremier i przypomniał, że w piątek w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o przekazaniu 5 mld euro dla Polski - a wizytę premiera nazwał sukcesem.

Kosiniak-Kamysz zapowiada podwyżki w wojsku

Jego zdaniem, "to ogromny sukces i żadne zaciemnianie sytuacji nie pomoże. Dopięliśmy tego, co obiecywaliśmy" - odpowiedział. - Są środki dla Polski, jest więcej pieniędzy, są pieniądze na inwestycje szczególnie w energetykę odnawialną, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo zdrowotne, w sprawy związane z budownictwem. Wiele aspektów, które są opisane w KPO będzie uruchomionych. To jest sukces, nic nie przesłoni sukcesu, który premier odniósł w Brukseli - ocenił.

Jak dodał, spełnione zostaną obiecane 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli, ale również 20-procentowe podwyżki w sferze usług publicznych od nowego roku.

- Jako Minister Obrony Narodowej chcę też poinformować, że 20-procentowe podwyżki dotyczą żołnierzy Wojska Polskiego, dotyczą pracowników cywilnych, dotyczą wszystkich instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej - przekazał. - A 30-procentowe podwyżki dotyczą szkół - tam, gdzie są szkoły wojskowe, uczelnie wyższe, akademie wojskowe, gdzie też te podwyżki będą - dodał.

