"Będą wcześniejsze wybory". Polityk kreśli sensacyjny scenariusz

Jesienne wybory parlamentarne coraz bliżej. W najbliższych dniach prezydent Andrzej Duda ma ogłosić ich dokładną datę, a konstytucyjnie możliwe są cztery terminy - od 15 października do 5 listopada. Sondaże od dłuższego czasu wskazują jednak, że po wyborach polską politykę może czekać pat.

Ani rządzące PiS, ani opozycja demokratyczna mogą bowiem nie być w stanie sformować rządu, a większość sejmowa zależeć może od Konfederacji. To wynika np. z ostatniego badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej", gdzie PiS dysponuje 179 mandatami, a KO, Lewica, PSL, Polska 2050 - 224.

Oznaczałoby to, że skrajnie prawicowa formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena - której sondaż IBRiS daje 56 mandatów - zadecyduje o tym, kto stworzy rząd. Ale z deklaracji przedstawicieli Konfederacji wynika, że nie poprą oni ani gabinetu Zjednoczonej Prawicy, ani takiego, w którym dominującą rolę odgrywać będzie formacja Donalda Tuska. A to skutkowałoby kolejnym wyborami, które odbyłyby się wczesną wiosną 2024 roku.

Jasno w tej sprawie wypowiedział się w rozmowie z Polsat News Przemysław Wipler. - Jestem głęboko przekonany, że będą wcześniejsze wybory kilka miesięcy po obecnych wyborach - przyznał kandydat swojego ugrupowania do Sejmu (będzie numerem 1 na liście w Toruniu). Jego zdaniem w następnych wyborach Konfederacja może wejść nawet na poziom 30 proc. poparcia.

Szykujemy się do dogrywki, szykujemy się do wyborów samorządowych, które będą w marcu przyszłego roku, szykujemy się do wyborów europejskich, które będą na przełomie maja i czerwca przyszłego roku i szykujemy się do wyborów prezydenckich za dwa lata

Przemysław Wipler