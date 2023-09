Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu? Nieoczekiwany zwrot przed wyborami

30 sierpnia odbyło się posiedzenie Sejmu, które pierwotnie miało być ostatnim przed zaplanowanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że izba wyższa polskiego parlamentu zbierze się raz jeszcze przed tym terminem.

Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu? Oto powody

O sprawie pisze "Rzeczpospolita", powołując się na swoich rozmówców z Kancelarii Sejmu. Pracownicy tej jednostki mieli już otrzymać sugestie, że np. nie planować swoich urlopów w połowie września. - Dotąd informacje, że będziemy potrzebni w pracy, były bardziej wiarygodne niż oficjalne deklaracje dotyczące posiedzeń - mówi gazecie jeden z pracowników.

Jaki byłby powód zwołania dodatkowych obrad? Wynika on z harmonogramu drugiej z izb, czyli Senatu. Zbierze się on w tym tygodniu, żeby rozpatrzyć m.in. nowelizację prawa oświatowego, zwaną przez opozycję " lex Czarnek 3.0", a przez rządzących "Chrońmy dzieci". Zakazuje ona "promowania zagadnień związanych z seksualizacją" na terenie szkół, a do Sejmu trafiła jako projekt obywatelski, pod którym podpisy zbierało m.in. PiS.

"Rz" przypomina, że w porządku prac Senatu znalazł się także inny obywatelski projekt, dotyczący lasów. Podpisy zbierała pod nim Suwerenna Polska "celem obrony Lasów przed eurokratami". Izba ma też zająć się ustawą o zasadach udzielania gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. "Projekt budzi zainteresowanie, bo w Sejmie dopisano do niego nowelizację prawa budowlanego, przewidującą zniesienie wymogu pozwolenia na budowę niektórych domów" - czytamy.

Ustawy, po wniesieniu poprawek albo odrzuceniu przez Senat, wrócą do Sejmu, a ten ostatni nie ma na ten moment terminu na rozpatrzenie uchwał izby wyższej. "Rzeczpospolita" podkreśla jednak, że jeśli nie zrobi tego w przypadku lex Czarnek 3.0 i ustawy o lasach, nie trafią one do kosza, bo jako obywatelskie nie ulegną dyskontynuacji z końcem kadencji.