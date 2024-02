Będzie zawiadomienie ws. Kaczyńskiego. "Chuligan z legitymacją poselską"

Jarosław Kaczyński wziął w sobotę udział w kolejnej miesięcznice katastrofy smoleńskiej. Najpierw pojawił się przed pomnikiem upamiętniającym ofiary na placu Piłsudskiego w Warszawie. Tam doszło do incydentu, w trakcie którego prezes PiS zerwał też transparent z napisem “Kłamstwo smoleńskie”, który trzymały osoby protestujące w pobliżu pomnika.

Kaczyński do protestującego: "zasrany gnoju"

W składaniu wieńców oprócz prezesa PiS uczestniczyli także m.in.: były premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Antoni Macierewicz, Ryszard Terlecki oraz Maciej Wąsik. Protestujący na placu Piłsudskiego mieli ze sobą banery i wykrzykiwali w stronę polityków PiS obraźliwe hasła.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Kaczyński wydziera baner z rąk zgromadzonych wokół niego osób. Rozległy się okrzyki: "Kaczyński dewastator" czy "skandal". Prezes PiS wypowiedział w kierunku jednego z manifestantów słowa: "do kogo, ty gówniarzu, per ty mówisz? Zasrany gnoju".

Później polityk zabrał głos podczas Protestu Wolnych Polaków przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. - My w tej chwili prowadzimy walkę o Trybunał, [...] bez rzeczywiście niezależnego TK nie ma praworządności, nie ma możliwości zapewnienia tego, by konstytucja była przestrzegana, by była rzeczywiście aktem podstawowym. Dzisiaj, ci sami, którzy nie tak dawno jeszcze nosili napis "konstytucja" na koszulkach, depczą ją w sposób zupełnie niesłychany - ocenił. Prezes PiS stwierdził także, że rząd Donalda Tuska jest zdolny do tego, by popełniać polityczne zabójstwa.

Brejza składa wniosek do Komisji Etyki

Interwencję w sprawie zachowania Kaczyńskiego podczas miesięcznicy smoleńskiej zapowiedział europoseł KO Krzysztof Brejza. Polityk złoży w poniedziałek zawiadomienie do Komisji Etyki Poselskiej. "Chuligan z legitymacją poselską chodzi po Warszawie i lży ludzi. Jutro skieruję zawiadomienie do Komisji Etyki Poselskiej w tej sprawie" - napisał Brejza na Twitterze/X.

M.in. o tym incydencie dyskutowali w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET goście Andrzeja Stankiewicza. - Nie używałabym takiego języka, nie uważam, żeby było to potrzebne. Nie ufam Tuskowi, ale no nie… - mówiła posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka, która jednak nie chciała kontynuować wątku.

- Na pewno nie jest to język Kancelarii Prezydenta RP. Ale wam [władzy - przyp. red.] jest to na rękę. Wszystkie newsy i nagłówki są o słowach Kaczyńskiego. Wyciągamy kolejną wypowiedź pana prezesa - czy dobrą? Nie, nie dobrą. Ale macie święty spokój. Nikt was nie pyta o kwotę wolną, o babciowe i inne obietnice - oceniła z kolei Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta.

Źródło: Radio ZET/Twitter