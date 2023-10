"Będziemy kotwicą dla demokracji". Trzecia Droga świętuje wynik exit poll

Wybory parlamentarne 2023 zakończone. Według sondażu exit poll pracowni Ipsos PiS zebrało 36,8 proc. poparcia, KO 31,6 proc., a Trzecia Droga 13 proc. Frekwencja wyniosła 72,9 proc., co jest absolutnym rekordem w historii współczesnej Polski.

Zadowolenia z tych szacunkowych wyników nie kryli liderzy Trzeciej Drogi. - Trzecia Droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce - komentował lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Wybory 2023. Trzecia Droga zadowolona z wyników exit poll

- Udało się nam zrobić coś, co do tej pory wydało się być w Polskiej polityce - współpracę, duet, koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem - powiedział. Hołownia podziękował także działaczom Trzeciej Drogi. - To są setki tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty i gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka - mówił.

- Mogę zaryzykować to, żeby powiedzieć, że 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość - podkreślił Hołownia.

Z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz komentował: - To jest dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga. Jesteśmy zobowiązani i zaszczyceni. Wiemy, że to wielka odpowiedzialność. To jest głos na to, żeby hasło "Dość kłótni, do przodu" zostało zrealizowane.

- To jest głos na to, żeby nasze hasło, z którym szliśmy do wyborów - dość kłótni, do przodu - wreszcie zostało zrealizowane. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasze przyrzeczenie. Dziękujemy, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi, inicjatywie, bez której demokracja, by nie zwyciężyła. Bez Trzeciej Drogi nie byłoby tego zwycięstwa - mówił prezes PSL.