Bez wyborców Polski 2050 nie wygramy z PiS-em - Joanna Mucha w Grze o głosy

Jutro debata w TVP. Czym zabłyśnie Szymon Hołownia? - Pierwszy raz zobaczyła Szymona Hołownię jako polityka podczas debaty prezydenckiej. Wcześniej nie kojarzyłam jego postulatów, z czym on idzie do polityki. Wydaje mi się, że dobrze sobie radzi w debatach. To, co ma do zaoferowania dobrego, to autentyczne argumenty dotyczące programu, bo my się skupiamy na kwestiach programowych. Zapewne zaproponuje nasze rzeczy programowe - powiedziała Joanna Mucha – wiceprzewodnicząca Polska 2050, #TrzeciaDroga, w „Grze o głosy” u Beaty Lubeckiej i Patryka Michalskiego.

„Polska 2050 waży więcej” A może chcecie ukryć Władysława Kosiniaka-Kamysza, który może się kojarzyć z rządami PO – PSL, reformą emerytalną? - Prawie wszystkie sondaże pokazują, że Polska 2050 znacznie mocniej waży w tej koalicji, w sensie całościowego wyniku Trzeciej Drogi. Polska 2050 znacznie bardziej wpływa na ten wynik [Trzeciej Drogi – red.] w związku w tym wybór Szymona Hołowni jest autentyczny. [ do debaty w TVP – red.] Chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi mniej znani działacze mają trudniejsze zadanie – powiedziała Joanna Mucha.

Czy to nie jest upokarzające dla was, że Donald Tusk prosi, aby na was głosować? - Dlaczego upokarzające? Ja odebrałam wypowiedź Donalda Tuska, że powiedział - głosujecie na tych do których macie serce. Powiedział, jak wierzycie w Trzecią Drogę – głosujcie na Trzecią Drogę, jak wierzycie w Lewicę – głosujcie na Lewicę. Uważam, że to było absolutnie normalne. Ja też mówię ludziom jeśli nie na Trzecią Drogę, bo tu wam nie jest bliżej, to głosujcie na Koalicję Obywatelską. Też nie mam z tym problemu - stwierdziła wiceprzewodnicząca Polski 2050.

„Są wyborcy, którzy naprawdę poszukują alternatywy. Nasza oferta jest dla nich ciekawa” Z sondaży wynikało, że większość wyborców opozycji oczekiwałaby jednej listy. Jeśli przegracie, jak spojrzycie im w oczy? - Ta większość, która by się chciała znaleźć na tej jednej liście. Ta grupa, która się nie chciała jednej listy, jak najdalej była od takiego pomysłu. Ja mówię o wyborcach, których dzisiaj spotykam na ulicach i bardzo wielu, którzy dopiero wchodzą do polityki, zainteresowało się naszą ofertą. Ale też jest bardzo wielu wyborców, którzy mówią – nie PiS i nie Platforma – stwierdziła Mucha, dodając: - Są wyborcy, którzy naprawdę poszukują alternatywy. Lewica jest dla nich za daleko, to nie są ich obszary. Natomiast nasza oferta jest dla nich ciekawa. Mamy w sondażach w tej chwili 10, 11, 12, a nawet w jednym 13%.

„Nasz wynik będzie lepszy niż 13%. Bez tych naszych wyborców nie wygramy z PiS-em” - Uważam, że nasz wynik będzie lepszy niż 13%. To lekceważące podejście do nas uważam, że jest bardzo nie w porządku w stosunku do tych ludzi, bo bez tych ludzi, bez tych naszych wyborców nie wygramy z PiS-em.

RadioZET.pl