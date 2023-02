Biden "nic nie powiedział"? Zalewska: Manipulacja przypadkowym nagraniem

Goście programu 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET rozmawiali o wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Polsce oraz o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który - według części komentatorów - miał stwierdzić, że przywódca USA "nic nie powiedział".

W ocenie Anny Zalewskiej z PiS, Kaczyński niczego takiego nie mówił, a powielana informacja to fake news. - Manipulacja przypadkowym nagraniem bez kontekstu, bez informacji, czy jest to wynik jakiejś bliżej nieokreślonej rozmowy. Mogę odpowiedzieć oświadczeniem pana ministra Żaryna. Jest to manipulacja i prowokacja. Nie pierwsza zresztą prezentowana przez autora - mówiła.

Zalewska: Jako Zjednoczona Prawica od początku jesteśmy przy Ukrainie

- Ja naprawdę protestuję. Proszę, żebyśmy zaprzestali manipulacji. Jesteśmy na wojnie, Ukraina jest na wojnie i Europa. Nie wyciągajmy fejków. Nie manipulujmy tylko i wyłącznie po to, żeby obniżyć rangę wizyty pana prezydenta Bidena - wzywała Zalewska.

- Jako Zjednoczona Prawica od początku jesteśmy przy Ukrainie. To Andrzej Duda pilnuje jedności. Jest liderem, który rozwiewał wszystkie wątpliwości NATO [...] Prezydent Biden wiedział, że musi tu być, dlatego, że przesuwa się cała polityka na świecie właśnie w stronę Polski - podkreśliła.

Czy to koniec sojuszu PiS z Orbanem? - Wojna zmieniła wszystko w polityce europejskiej. Nikt z polskich władz nigdy pozytywnie nie oceniał wypowiedzi węgierskiego przywódcy. Jest dążenie do tego, żeby sankcje były jak najmocniejsze - dodała Zalewska.

Dariusz Klimczak z PSL skomentował, że PiS próbuje wykorzystywać wojnę w Ukrainie do swojej rozgrywki z Brukselą. - Dla PiS ta wizyta ( Bidena w Kijowie - red.) jest niewygodna, ponieważ okazało się, że główny akcent został położony na Kijów [...] Cały Zachód, USA wiedzą, czego oczekują po tych wydarzeniach, które mają miejsce. Dla was (PiS - red.) ta wojna jest, niestety, okazją do atakowania Unii Europejskiej, Niemców - powiedział polityk.

