Biden ostatni dzień w Polsce. Dziś szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki

Joe Biden przyleciał do Warszawy w poniedziałek wieczorem. We wtorek, w pierwszym pełnym dniu wizyty w Polsce, prezydent USA spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a także z przedstawicielami opozycji: szefem PO Donaldem Tuskiem i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

Centralnym punktem dnia było jednak przemówienie, które wygłosił w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim. Zapewnił w nim, że Zachód - USA, Unia Europejska i NATO - cały czas wspierają Ukrainę. - Będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji. Putin się mylił. Naród ukraiński jest za mocny, a demokracje zjednoczone i silne - mówił.

Joe Biden w Polsce. Plan na 22 lutego

Ostatnim dniem pobytu Bidena w Polsce jest środa, 22 lutego. Pierwszym oficjalnym punktem w harmonogramie dnia będzie zaplanowane na godz. 13:30 spotkanie z pracownikami ambasady USA. Będzie ono zamknięte dla przedstawicieli mediów.

Następnie prezydent USA weźmie udział w rozmowach w ramach Bukaresztańskiej Dziewiątki. To grupa w ramach NATO, zrzeszająca państwa wschodniej granicy Sojuszu: Polskę, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Wiadomo, że w Warszawie pojawi się także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

O godz. 14:10 Biden wraz pozostałymi gośćmi zostanie powitany przez gospodarzy szczytu: prezydentów Polski (Andrzeja Dudę), Słowacji (Zuzanę Caputovą) i Rumunii (Klausa Iohannisa). O godz. 14:35 odbędzie się wspólna sesja zdjęciowa, a o godz. 14:45 rozpocznie się sesja plenarna, poświęcona przede wszystkim pomocy dla Ukrainy oraz wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

O której odlatuje prezydent USA?

Przewidziany na ok. dwie godziny szczyt B9 to ostatni punkt z programu wizyty Bidena. Po jego zakończeniu amerykański przywódca uda się na lotnisko Chopina. Stamtąd o godz. 17:15 odleci do Stanów Zjednoczonych.

