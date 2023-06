Biedroń starł się z posłem Konfederacji. "Kłamstwo", "pan ma problem ze zrozumieniem"

Stanisław Tyszka z Konfederacji powiedział w programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET", że polski rząd przyznaje świadczenia imigrantom z Ukrainy, którzy nie pracują. - Ale to jest kłamstwo - wtrącił europoseł Lewicy Robert Biedroń.

Poseł Konfederacji przekonywał, że Polacy będą dopłacać 1000 złotych do minimalnej emerytury pracownikowi z Ukrainy, jeśli odprowadzi co najmniej jedną składkę do naszego systemu. - To nie jest kłamstwo, to jest oficjalna odpowiedź ZUS-u - stwierdził Tyszka.

Starcie Biedronia z Tyszką ws. świadczeń dla osób z Ukrainy

Biedroń uznał, że w wypowiedzi jego oponenta widać populizm Konfederacji i szczucie na drugiego człowieka. - Wiemy dobrze, w co gra pan Tyszka. Straszy uchodźcami i straszy Ukraińcami. Pan jako marszałek powinien widzieć, że w całej Europie obowiązuje dyrektywa o tymczasowej ochronie, po raz pierwszy wprowadzona ze względu na wojnę w Ukrainie. Wszyscy ludzie, w całej Unii Europejskiej, mają taką samą ochronę w każdym kraju - wyjaśnił europoseł Lewicy. - Polacy przebywający w innych krajach europejskich mają takie same prawo do tych świadczeń - dodał.

- Pan by doprowadził do tego, że wielu Polaków poza granicami naszego kraju nie miałoby tych praw. To jest prawo obowiązujące w całej Unii Europejskiej ze względu na tę dyrektywę. Proszę nie oszukiwać ludzi - mówił Biedroń do Tyszki.

- Pan ma chyba problem ze zrozumieniem regulacji prawnych - odparł poseł Konfederacji.

