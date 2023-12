Biedroń znowu uderza w Hołownię: "średniowiecze". Marszałek reaguje: "jak go spotkam"

Robert Biedroń zaskoczył ostatnio swoim atakiem na Szymona Hołownię. Przypomnijmy, że w podcaście "Wybory Kobiet" marszałek Sejmu (Polska 2050-Trzecia Droga) powiedział, że zagłosowałby przeciwko projektowi ustawy pozwalającej na aborcję do 12. tygodnia ciąży. Przypomniał, że on opowiada się za referendum w sprawie kwestii aborcji.

Stanowisko Hołowni mocno skrytykował lider Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń. - Uważam, że po prostu jest tchórzem, jest politycznym tchórzem w tej sprawie. Nie chce powiedzieć szczerze, jakie ma poglądy, a przecież czytaliśmy w jego książkach, jakie ma na ten temat poglądy i zrzuca odpowiedzialność na referendum, które już się odbyło. Polki i Polacy swoje referendum wyrazili na ulicach, podczas strajków kobiet. Wyrazili, jeśli chodzi o badanie opinii publicznej, pod projektami ustaw, które były składane w tej sprawie - powiedział Biedroń w rozmowie z Onetem.

Biedroń znowu atakuje Hołownię: kluczy, błądzi, ucieka

Biedroń kontynuował swoją krytykę także w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce. Polityk Lewicy ocenił, że marszałek Sejmu ma "antyludzkie, nieprawnoczłowiecze, niedemokratyczne poglądy". - Uważam, że Szymon Hołownia w tej sprawie kluczy, błądzi, ponieważ nie chce powiedzieć swojego prawdziwego zdania. Ucieka w to referendum w momencie, w którym trzeba podjąć tę ważną dla milionów Polek decyzję, ale także Polaków, bo przecież facetów to też dotyczy - mówił.

- Apeluję o to, żeby Szymon Hołownia poszedł po rozum do głowy, żeby załatwić tę sprawę tak, jak się to załatwia w każdym cywilizowanym kraju w naszej kulturze politycznej. I za pomocą projektu ustawy. Jak słyszę te opowieści o tym, że trzeba robić referendum, tylko jeszcze raz przypomnę, akurat Szymon Hołownia nie jest prawnikiem, ale w naszej kulturze prawnej, kontynentalnej, nie przeprowadza się referendum w sprawie praw człowieka - podkreślił Biedroń.

Biedroń o poglądach Hołowni: to jest średniowiecze

- Uwiera mnie to. To jest średniowiecze. To jest myślenie, które traktuje kobiety jakby one nie mogły decydować w sposób rozważny, rozsądny o swoich wyborach. Nie rozumiem tego - dodał Robert Biedroń.

Odnosząc się do słów polityka Lewicy marszałek Hołownia powiedział dziennikarzom w Sejmie, że "radzi mu, aby w takich sprawach trochę spuścił z tonu". - Tu nie chodzi o kolejną nawalankę polityczną tego czy innego polityka, tylko o sprawy, które rozdzierają serca i życia wielu ludzi w Polsce. Ja nie odnajduję się w takim języku debaty, jaki zaproponował Robert Biedroń [...] jak spotkam Roberta, to popatrzę mu głęboko w oczy i upewnię się, czy będzie w stanie w twarz, a nie do kamery, powiedzieć mi jeszcze raz to samo - zapowiedział.

Polska ma jedno z najostrzejszych praw aborcyjnych w Europie. 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalne dotychczas przeprowadzanie aborcji w przypadku uszkodzenia lub wad płodu jest niezgodne z konstytucją. Obecnie w Polsce aborcja jest dopuszczalna tylko przy dwóch przesłankach: gdy ciąża jest efektem gwałtu oraz gdy ciąża zagraża życiu kobiety.

