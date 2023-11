Sejm debatował we wtorek nad powołaniem komisji śledczej, która ma wyjaśnić sprawę wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Jak wiadomo, ostatecznie się nie odbyły, choć na ich organizację wydano ponad 76 mln zł. Były wiceprzewodniczący Porozumienia zarzucił swojemu byłemu partyjnemu koledze Adamowi Bielanowi, że to on był ich pomysłodawcą. “A przynajmniej się tym chwalił - nie tylko mi” - czytamy we wpisie Anackiego.

“To on jako pierwszy poinformował o tym parlamentarzystów Porozumienia na grupie SIGNAL - że rozmawiał na ten temat już z marszałek Witek i decyzja zapadła i że będą ogłoszone wybory w terminie konsytutocyjnym - że JK (Jarosław Kaczyński - przyp. red.) wyraził na to zgodę i taka jest jego wola” - napisał były członek Porozumienia.

Robert Anacki oskarża Adama Bielana, że był pomysłodawcą wyborów kopertowych

Według Anackiego PiS chodziło o wygraną Andrzeja Dudy w pierwszej turze, na co wskazywała większość sondaży, gdy kandydatką PO była Małgorzata Kidawa-Błońska. Zdaniem autora wpisu analizy prawne wskazywały na możliwość podmiany kandydatów, “czego się potwornie bali w PiS”.

W dalszej części wpisu Anacki przypomina, że ówczesny przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin wraz z kilkorgiem posłów - Magdaleną Sroką, Iwoną Michałek, Michałem Wypijem i Stanisławem Bukowcem nie zgodził się na wybory korespondencyjne. “Kilkoro się wahało, ale większość panikowała - wtedy też Bielan i JE dostali zadanie polegające na rozebraniu Porozumienia (stosując wszelkie możliwe środki)” - stwierdza Anacki.

Dalej opisuje: to jak zachował się w tej konkretnej sytuacji (Jarosław Gowin – przyp. red.) na pewno będzie stanowiło niezwykle ciekawy wątek w historii Polski - gdzie PJG (Jarosław Gowin – przyp. red.) zdał egzamin jako mąż stanu - za co zapłacił ogromną cenę - bo to co zrobili mu później ludzie z PiS to wymagałoby zbyt wielu kolokwializmów do opisaniu - niemniej to materiał na dreszczowca - ja powiem tak - te bydlaki chcieli PJG zabić - w pełnym tego słowa znaczeniu, a ten knur Bielan skakał nawet po ławce kiedy byłem z nim na spacerze w parku przy jego mieszkaniu i drąc się, wrzeszczał że "zniszczy PJG choćby miał robić codziennie konferencje na jego temat, że wyrzuci go na śmietnik polskiej polityki za to co robi - za rozmowy z opozycją, za to że się postawił i nie chce pomóc PAD wygrać wyborów, itd" - musiałem go uspokajać - co lepsze przeprosił mnie za swoje zachowania (pisownia oryginalna – przyp. red).

Anacki pisze, że Kaczyński próbował załagodzić spór z Gowinem i doprowadzić do wyborów kopertowych. Były członek Porozumienia twierdzi również, że był łącznikiem w negocjacjach ws. przeniesienia terminu wyborów, ponieważ Gowin i Bielan przestali ze sobą rozmawiać. “Rozmawiałem z Bielanem godzinami, spotykałem się - tak samo jak z PJG (Jarosławem Gowinem - przyp. red.) i próbowałem znaleźć kompromis - niemniej stałem zawsze po stronie rozsądku którego brakował raczej po stronie Bielana i władz PiS, które chciały iść na rympał - całkowicie ignorując konstytucję, ustawy, czy nawet dobre obyczaje” - czytamy.

Autor wpisu przekonuje również, że gdy rozważano przesunięcie wyborów na lipiec i przeprowadzenie ich w trybie hybrydowym, w PiS powstał pomysł, aby dla uzasadnienia tej decyzji wykorzystać Sąd Najwyższy. “Wypłynęła propozycja tego, co pojawi się w uzasadnieniu SN - i co ciekawe ta propozycja uzasadnienia, czyli to co miały ustalić rzekomo niezawisłe sądy (Sąd Najwyższy w tym wypadku) była mówiąc uczciwie dziwnie zbieżna z tym co ostatecznie znalazło się orzeczeniu SN - a co to oznacza, że orzeczenia SN mogły być «drukowane» na Nowogródzkiej. Ta sytuacja pokazała mi, że żyjemy w bolszewii, której należy się możliwie szybko pozbyć” - stwierdza Anacki.

Według polityka Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, który odpowiadał za organizację wyborów kopertowych, ponieważ jego resortowi podlegała Poczta Polska, był tylko wykonawcą poleceń Jarosława Kaczyńskiego. Dalej Anacki dzieli się swoją opinią na temat Adam Bielana: Bielan to skompromitowany typ, który powinien trafić raz na zawsze poza życie publiczne, to szkodnik, gnojowy który nigdy nic nie wniósł do polskiej polityki poza polaryzacją, manipulacjami, konfliktami, intrygrami - nie jest znany z jakichkolwiek reform, propozycji legislacyjnych - zawsze te jego "brudne łapy" służyły temu aby się umocować a to wokół jakichś instytucji, a to zostać europosłem, itd. Jest na to wszystko co napisałem wyżej ogrom świadków, dowodów” (pisownia oryginalna – przyp. red).

Adam Bielan na razie nie odniósł się do zarzutów Anackiego. Natomiast wpis podali na swoich profilach na Twitterze Stanisław Bukowiec i Iwona Michałek, politycy Porozumienia, którzy według Anackiego sprzeciwiali się wyborom kopertowym.

Źródło: Radio ZET