"Błagał o litość". Nowe doniesienia po dymisji Niedzielskiego

Adam Niedzielski nie jest już ministrem zdrowia. We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu rezygnacji szefa MZ. To pokłosie afery z wpisem Niedzielskiego, który na Twitterze ujawnił dane lekarza z Wielkopolski oraz to, jakie leki sobie przepisał. Potem bronił się, że działał "w obronie resortu" oraz w "interesie publicznym".

Wpis wywołał skandal, jednoznacznie krytycznie na postawę Niedzielskiego zareagowało środowisko medyczne, a także opozycja. Lekarz, którego zaatakował były już minister, zapowiedział też złożenie zawiadomienia do prokuratury.

"Błagał o litość". Kulisy dymisji Niedzielskiego

Jednak nawet w PiS nieszczególnie go broniono. Politycy obozu władzy - np. Radosław Fogiel w rozmowie z Polskim Radiem, ale też sam premier - wspominali o "błędzie" Niedzielskiego. Już wcześniej informowano zresztą, że w szeregach partii nie jest ceniony i z tego powodu miał m.in. stracić możliwość kandydowania do Sejmu z listy w Pile.

Sam zainteresowany najprawdopodobniej zrozumiał, jakie konsekwencje polityczne może mieć ta sprawa. Jak wynika z ustaleń "Gazety Wyborczej", Niedzielski miał jeździć do siedziby partii na Nowogrodzką i osobiście przepraszać Jarosława Kaczyńskiego. "Bronił się ze wszystkich sił", "błagał o litość" - mówili informatorzy "GW" z PiS.

To jednak nie wszystko. W środę swoje odejście z resortu ogłosił jego rzecznik prasowy Wojciech Andrusiewicz. "Wyborcza" napisała, że był on na tyle zaufanym współpracownikiem Niedzielskiego, że ten "we wszystkim się go słuchał". "Według nieoficjalnych informacji to on miał podpowiedzieć ministrowi, by próbował zdyskredytować lekarza informacją, że sam sobie wystawił receptę. Po wybuchu skandalu podtrzymywał fałszywy przekaz o tym, że Niedzielski nie złamał prawa" - czytamy w artykule.

"GW" ustaliła ponadto, że swoje stanowiska mają stracić także inne osoby powiązane z byłym już ministrem. Są to dyrektor Centrum e-Zdrowia Paweł Kikosicki oraz dyrektor Departamentu Innowacji w MZ Piotr Węcławik.

RadioZET.pl/wyborcza.pl