Blamaż rządu ws. Wołynia. Konfederacja rośnie, a Tusk kusi PSL

Zbliża się kampania wyborcza, a wraz z nią powrócił o. Tadeusz Rydzyk. Toruński redemptorysta ma spory dług wdzięczności wobec rządów "dobrej zmiany". W Częstochowie ostrzegł wiernych, że Unia Europejska jest w istocie tworem niemieckim, czyhającym na polską suwerenność. Wtórował mu Jarosław Kaczyński, który niczym przywódca religijny, stanowczo podkreślał, że Polska nie może zawrócić z drogi obranej w 2015 roku przez Zjednoczoną Prawicę. Zjazd rodzin Radia Maryja miał być wydarzeniem religijnym, a po raz kolejny okazał się wiecem politycznym PiS. Nikogo to jednak nie zdziwiło.

W "Podejrzanych Politykach" zastanawiamy się, jak silny jest jeszcze Tadeusz Rydzyk i ile w wymiarze politycznym warte jest jego poparcie. Dla PiS niezmiennie jest on kluczowym sojusznikiem w walce o serca Polaków, ale kiepskie wyniki słuchalności i oglądalności Radia Maryja i Telewizji Trwam wskazują na to, że z dawnego "imperium" pozostało już niewielkie "księstwo". Radosław Gruca zwraca jednak uwagę na to, że Rydzyk nadal ma bardzo duży wpływ na postawę Kościoła w Polsce, a to w wymiarze politycznym bez wątpienia będzie miało istotne znaczenie.

Blamaż rządu ws. Wołynia

W podcaście "Podejrzani Politycy" rzadko podejmujemy tematy historyczne, ale tym razem uznaliśmy, że musimy porozmawiać o atmosferze wokół powracającej sprawy ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Czy mocno umiarkowana i zachowawcza postawa polskiego rządu i prezydenta Dudy nie sprowadza nas czasem do przegranej w walce o ekshumacje pomordowanych Polaków? Czy bierna polityka PiS generuje rosnące antyukraińskie nastroje w Polsce? I w końcu, dlaczego strona ukraińska, mimo gigantycznej pomocy, jaką Ukraińcy otrzymali od Polaków po wybuchu wojny z Rosją, konsekwentnie odmawia ekshumacji ofiar ludobójstwa?

Wraz z trwającym okienkiem transferowym w futbolu, także w polskiej polityce szykowane są spore roszady. Sejmowe kuluary od pewnego czasu plotkują o tym, że Joanna Mucha, Katarzyna Kotula, Hanna Gill-Piątek i Karolina Pawliczak dołączą niebawem do Koalicji Obywatelskiej. Posłanki dementują te doniesienia, ale z naszych informacji wynika, że rozmowy z PO są zaawansowane, a w niektórych przypadkach decyzje już zapadły. W programie zastanawiamy się na tym, dlaczego Donald Tusk postawił sobie za cel osłabienie Polski 2050 i Lewicy, i czy agresywna rozgrywka na opozycji nie utoruje drogi do koalicji PiS - Konfederacja.

Konfederacja rośnie, a Tusk kusi PSL

Najbliższe tygodnie mogą przynieść jeszcze jedną zmianę. W ocenie Błażeja Makarewicza celem Tuska nie są jedynie pojedyncze transfery, ale rozbicie Trzeciej Drogi i podpisanie sojuszu wyborczego z PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził już, że prowadzone są nieoficjalne i indywidualne rozmowy między posłami, ale on konsekwentnie chce iść do wyborów z Szymonem Hołownią. Ciekawe jednak, jak widzą to głodne, partyjne doły w PSL?

Ostatnie dni to rosnące notowania Konfederacji. Wydaje się, że formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka przeżywa swój złoty okres i jest na najlepszej drodze do spektakularnego sukcesu w wyborach. W "Podejrzanych Politykach" zastanawiamy się jednak nad tym, co potem? Koalicja z PiS czy z Tuskiem? Pikanterii w tych rozważaniach dodają napływające doniesienia o nieoficjalnych spotkaniach między ludźmi Konfederacji a ekipą rządzącą.

RadioZET.pl