Błaszczak grzmi ws. Hołowni. "Bycie komikiem sprawdza się w TVN, a nie w Sejmie"

Mariusz Błaszczak niepochlebnie wypowiedział się na temat Szymona Hołowni. Minister obrony narodowej porównał zachowanie marszałka Sejmu do zachowania komika.

Mariusz Błaszczak zaatakował marszałka Sejmu

Politycy PiS nie pałają sympatią do Szymona Hołowni, którego ironicznie nazywają marszałkiem rotacyjnym i któremu wytykają brak doświadczenia politycznego oraz medialno-rozrywkową przeszłość. Posłowie i ministrowie z obozu Zjednoczonej Prawicy zarzucają Hołowni m.in. brak znajomości regulaminu Sejmu. Marszałek odpowiada na tę krytykę, cytując odpowiednie punkty regulaminu izby i przypominając, że obyczaje kultywowane w Sejmie za rządów PiS dobiegły końca.

"Przez zachowanie marszałka Hołowni, Polacy najprawdopodobniej stracą szansę na zamrożenie cen energii oraz przedłużenie 0% VAT na żywność i wakacji kredytowych. Bycie komikiem sprawdza się w TVNie, a nie w sejmie Panie marszałku. Takie postępowanie bardzo szybko obróci się przeciwko Panu" - napisał Błaszczak we wtorek na platformie X, odnosząc się do rzekomego niedopuszczania przez Szymona Hołownię projektów ustaw do procedowania.

Wcześniej podczas wtorkowych obrad Sejmu głos zabrał Mateusz Morawiecki. Premier zwrócił uwagę, że na procedowanie czekają trzy projekty ustaw złożone przez rząd: przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. - To są niezwykle ważne projekty ustaw, na które czekają Polacy. Życzyłbym sobie, żeby ta izba bardzo ciężko pracowała nad bardzo poważnymi tematami, a nie nad tematami zastępczymi - mówił szef rządu.

Szymon Hołownia odpowiada na zarzuty

Hołownia podczas obrad Sejmu odparł ataki, punktując m.in., że niektórymi z tych pomysłów komisje już się zajmują, a z kolei inne zgłaszane są późnymi wieczorami, a nawet kilka minut przed zabraniem Konwentu Seniorów, kiedy zapoznanie się z nimi przed posiedzeniami Sejmu jest niemożliwe. Marszałek zwrócił też uwagę, że Sejm nie funkcjonował przez 2,5 miesiąca i w tym czasie nie były procedowane kluczowe dla Polaków projekty ustaw, nad którymi teraz trzeba pospiesznie pracować.

Źródło: Radio ZET/Twitter