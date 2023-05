Błaszczak "ośmiela Rosjan"? Ekspert ostrzega przed niebezpieczeństwem

Dr Jacek Bartosiak ostro skrytykował w Polsat News sytuację w wojsku i MON po ujawnieniu informacji, że na polskie terytorium spadła w grudniu rosyjska rakieta. Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda zwołał na czwartek 18 maja naradę w BBN z udziałem Mariusza Błaszczaka oraz generałów: Rajmunda Andrzejczaka i Tomasza Piotrowskiego.

- Widać, że kwestia jest nieprzetestowana, procedury są niesprawdzone. Nie wierzę w to, że system meldunkowy nie działał. Bo jeśli coś działa w naszym kochanym wojsku polskim, to biurokratyczny system meldunkowy, tzw. dupokryjki - mówił w Polsacie Jacek Bartosiak.

Jacek Bartosiak: system dowodzenia jest dysfunkcyjny

Podkreślił, że powstały chaos "źle świadczy" o Mariuszu Błaszczaku. - Nieważne, jakie były przyczyny. Nie może być takiej sytuacji, że on takiego meldunku nie dostaje i nikt tu nie powinien być kozłem ofiarnym, co najwyżej minister. To on odpowiada za to, jak to działa - ocenił.

Zdaniem eksperta i szefa Strategy&Future, "polski system dowodzenia jest nie jasny, kompetencje są niejasne". - Widać, że Amerykanie po tragedii w Przewodowie chcą deeskalować. W związku z tym nasi przerażeni politycy robią to co Amerykanie, bo nie chcemy mieć III wojny światowej i mówią: Cicho, cicho, bo ktoś się dowie, dziennikarze się dowiedzą - stwierdził.

Bartosiak powiedział, że system dowodzenia siłami zbrojnymi oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych jest dysfunkcyjny. - A takich sytuacji możemy mieć więcej, zwłaszcza gdy Rosjanie zaczną przegrywać. To co zrobiliśmy, zachęca Rosjan do destabilizacji państwa polskiego - ostrzegł.

Podkreślił, że "mamy system obrony powietrznej absolutnie nieadekwatny do zagrożeń, naszego położenia geograficznego, trwającej wojny oraz polityki państwa rosyjskiego". - To nie jest tajemnica - zauważył. Dodał, że lepiej by było, gdyby minister Błaszczak i generałowie milczeli w tej sytuacji.

RadioZET.pl/ Polsat News