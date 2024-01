Procedura ułaskawieniowa ws. Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego znajduje się na etapie analizy akt sądowych. Jak wyjaśniła w Polsat News wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart, są one bardzo obszerne, łącznie jest to 38 tomów, a niektóre z nich są tajne. - Samo uzasadnienie ma kilkadziesiąt stron. Przygotowanie takiej opinii po prostu zajmuje czas. Na pewno nie jest tak, że pan profesor Adam Bodnar prokurator generalny przetrzymuje te akta - stwierdziła Ejchart.

Wiceszefowa resortu sprawiedliwości zaznaczyła, że "zdrowie, życie, a precyzyjniej wolność panów Wąsika i Kamińskiego są wyłącznie w rękach pana prezydenta", pomimo tego, że Prokurator Generalny posiada uprawnienia, które wynikają z Kodeksu postępowania karnego, a które pozwalają mu zdecydować o przerwie w karze w sytuacji, w której jest wszczęta procedura ułaskawieniowa. - Moje zdanie jest takie, że tutaj nie ma przesłanek do tego, żeby pan prokurator generalny zastosował taką decyzję o przerwie w karze - stwierdziła Ejchart.

Decyzja Bodnara ws. Kamińskiego i Wąsika

Wiceministra odniosła się też do apelu prezydenta, aby minister Bodnar zawiesił wykonywanie kary. Ejchart stwierdziła, że jest to możliwe, jeśli przemawiają za taką decyzją szczególne względy. - Jeżeli chodzi o przerwę w karze to wystarcza stan zdrowia. Natomiast stan zdrowia panów, zarówno Kamińskiego, jak i Wąsika jest pod pełną kontrolą lekarzy więziennych - powiedziała wiceminister sprawiedliwości.

Podkreśliła, że stan zdrowia Kamińskiego i Wąsika jest stabilny. - Wczorajszy wyjazd pana Kamińskiego do szpitala wolnościowego w Radomiu podyktowany był koniecznością przeprowadzania dodatkowych badań, takich które nie mogą być przeprowadzone w szpitalu więziennym i to jest normalna procedura [...] Nie było zagrożenia życia - zaznaczyła Ejchart. Według Wirtualnej Polski Mariusz Kamiński nie spędził nocy z poniedziałku na wtorek w cywilnym szpitalu. Po przebadaniu wrócił do aresztu śledczego w Radomiu.

Do sprawy ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego odniósł się również Marcin Mastalerek z Kancelarii Prezydenta. Powiedział, że jak tylko Andrzej Duda otrzyma od Prokuratora Generalnego akta sądowe dotyczące Kamińskiego i Wąsika, "podejmie decyzję".

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub. roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycie władzy jako ówcześni szefowie CBA - w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 r. Policja zatrzymała Kamińskiego i Wąsika, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. Prowadzą strajk głodowy. Prezydent Andrzej Duda poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, wobec obu skazanych.

