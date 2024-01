Bodnar reaguje na postanowienie TK ws. Barskiego. "Wadliwe z trzech powodów"

Adam Bodnar przekonywał w poniedziałek w TVN24, że ma rację i Dariusz Barski, podległy mu do 12 stycznia prokurator krajowy, został na tę funkcję powołany z naruszeniem przepisów. Bodnar przeniósł go w stan spoczynku, powołując na p.o. prokuratora krajowego Jacka Bilewicza.

Minister sprawiedliwości mówił, że "nie zamierza się wycofać" ze swojej decyzji i wyjaśniał, że "prokurator został przywrócony do czynnej służby" na podstawie przepisu, który "miał charakter epizodyczny", dotyczący zaledwie dwóch miesięcy 2016 roku.

Bodnar o postanowieniu TK ws. Barskiego. "Wadliwe z trzech powodów"

Bodnar odnosił się też do wydanego w poniedziałek postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Dyspozycyjny wobec PiS organ, w postanowieniu sędzi Krystyny Pawłowicz, nakazał Bodnarowi i wszystkim inny organom powstrzymanie się od „działań uniemożliwiających Dariuszowi Barskiemu wykonywanie uprawnień”.

- Spodziewałem się, że takie działania nastąpią, że będą podejmowane różne próby zablokowania tej decyzji, ponieważ ta decyzja jest bardzo delikatna i wrażliwa dla środowiska PiS. Dlatego, jak rozumiem, poszukiwana jest teraz ochrona w TK, żeby nie doprowadzić tych działań do skutku i żeby je pozbawić znaczenia - ocenił w poniedziałek Bodnar w TVN24. Jego zdaniem w tej sprawie nie ma sporu kompetencyjnego, co wynika z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. - Taką decyzję jestem władny tylko ja podjąć, jeśli chodzi o to, czy ktoś jest w stanie spoczynku, czy nie jest - ocenił minister sprawiedliwości.

Oglądaj

Przypomniał, że w poniedziałek w TK wydane zostało przez sędzię Krystynę Pawłowicz postanowienie zabezpieczające po skardze konstytucyjnej wniesionej przez Barskiego. Ocenił, że jest ono wadliwe z trzech powodów.

- Pierwszy jest taki, że skarga konstytucyjna może zostać złożona po wyczerpaniu środków odwoławczych, które istnieją w polskim prawie, a tutaj mamy możliwość pójścia z tym do sądu z taką sprawą. Po drugie, warto zauważyć, że Krystyna Pawłowicz sama głosowała o uchwaleniu Prawa o prokuraturze na przełomie 2015 i 2016 roku. I z samego tego powodu nie powinna orzekać. A po trzecie – w 2011 roku kandydowała do Sejmu z tych samych list co Dariusz Barski, czyli z PiS – tłumaczył w TVN24 prokurator generalny Adam Bodnar.

- Jak można traktować poważnie tego typu postanowienie zabezpieczające, które jest wydawane na zasadzie, że przyszedł pan prokurator z ulicy, złożył skargę konstytucyjną i tego samego dnia już wszystko jest – dociekał Bodnar.

Źródło: Radio ZET/Tvn24.pl