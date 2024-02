Bodnar ujawni nazwiska podsłuchiwanych Pegasusem? "Skala inwigilacji jest szokująca"

Premier Donald Tusk mówił podczas Rady Gabinetowej, że jego rząd ma dowody na to, że system Pegasus był wykorzystywany w Polsce - zarówno legalnie, jak i nielegalnie. Opinia publiczna nie poznała jednak nawet szczegółowych dokumentów dotyczących Pegasusa i nie wiadomo, czy w ogóle to nastąpi. Nie wiemy także, kto konkretnie znajduje się na liście osób inwigilowanych.

Na poniedziałek 19 lutego zaplanowano pierwsze posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, która ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z oko.press minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dziennikarze wskazywali, że Pegasus mógł być użyty kilka tysięcy razy, że mówi się również o inwigilowanych politykach PiS, prawnikach i dziennikarzach.

Afera Pegasus. Bodnar: skala inwigilacji jest szokująca

"Mogę tylko powiedzieć, że skala inwigilacji jest dla mnie szokująca" - stwierdził Bodnar. "Przygotowuję wraz z koordynatorem służb specjalnych, ministrem Tomaszem Siemoniakiem, kompleksowe rozwiązanie prawne, żeby legalnie ujawnić przynajmniej część tych informacji" - zapowiedział.

Minister odniósł się także do spekulacji, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu pojawią się uchwały i ustawy dotyczące nielegalnej KRS i TK. W tym kontekście zapytany został o plan koalicji.

"Rada Ministrów ma zaopiniować projekt zmiany ustawy o KRS, a większość parlamentarna ma to uchwalić (projekt wygasza neo-KRS i wprowadza wybory nowych 15 członków-sędziów, których wybiorą sami sędziowie. I trzeba będzie później poczekać na decyzję prezydenta. Zmiany w KRS specjalnie są podzielone na dwa etapy, żeby nie było w tej ustawie niczego, co by podważało to, co prezydent uznaje za swoją świętą kompetencję (ten projekt nie dotyka kwestii neo-sędziów, powołanych przez prezydenta – red. oko.press)" - powiedział minister.

Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym? "Będzie uchwała Sejmu"

Portal zapytał też o pomysł na Trybunał Konstytucyjny. "Po pierwsze, będzie uchwała Sejmu. Będą też zaproponowane różne inne zmiany dotyczące funkcjonowania TK. Chodzi o ustawy. Będzie dyskusja, jak odnowić czy ukształtować na nowo TK" - powiedział Bodnar.

Szef resortu sprawiedliwości pytany był, co w tej uchwale się znajdzie, czy będzie odwołanie trzech dublerów oraz Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy w trakcie wyboru do TK osiągnęli już wiek emerytalny.

"Będą w niej zarówno wątki dotyczące dublerów, jak i przewodniczenia TK przez Julię Przyłębską oraz konsekwencji tego dla funkcjonowania całego Trybunału [prawnicy zarzucają, że Przyłębska nie jest prezesem TK, bo nieskutecznie ją wybrano, a gdyby nawet uznać, że była prezesem, to skończyła się jej kadencja – red. oko.press]" - mówił Adam Bodnar.

"Będzie odwołanie dublerów?" - zapytał portal. "Nie mogę więcej powiedzieć na tym etapie" - odpowiedział minister.

Źródło: Radio ZET/ PAP/ oko.press