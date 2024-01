Bodnar zmienił decyzję Ziobry. Polska dołączyła do ważnej struktury

W piątek odbyła się konferencja prasowa ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara oraz ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapki. Tematem było przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej. Bodnar poinformował o skierowaniu pisma do organów UE.

Polska dołączyła do Prokuratury Europejskiej?

Minister sprawiedliwości pokazał zgromadzonym dziennikarzom dokument notyfikacyjny. - To przystąpienie do Prokuratury Europejskiej jest wynikiem procesu, który nastąpił w ciągu ostatnich tygodni. Być może niektórzy z państwa pamiętają, że pierwszego dnia urzędowania zapowiedziałem złożenie takiego wniosku do premiera - mówił Bodnar.

- Następnie odbyło się posiedzenie Rady Ministrów i Rada Ministrów upoważniła ministra sprawiedliwości do złożenia tych dokumentów notyfikacyjnych. Następnie odbyły się dwa posiedzenia komisji parlamentarnych, komisji sejmowej ds. UE oraz komisji senackiej ds. UE - kontynuował minister sprawiedliwości.

Adam Bodnar zapewnił, że "wszystkie wymagane zgody zostały uzyskane". Podkreślił również, że przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej wynika z "mechanizmu wzmocnionej współpracy". - To jest taki mechanizm, który oznacza, że państwo przystępuje w wyniku działań rządu i nie są wymagane zmiany legislacyjne - wyjaśnił. - Teraz to proceduralnie wygląda w ten sposób, że Komisja Europejska ma cztery miesiące na to, aby uznać notyfikację lub ewentualnie zgłosić zastrzeżenia. Myślę, że jesteśmy tutaj w stałym roboczym kontakcie z Komisją i tych zastrzeżeń nie będzie - dodał.

- My z panem ministrem Bodnarem od samego początku w tych kwestiach europejskich współpracujemy i ta współpraca odbywa się absolutnie modelowo. To jest ważny akt ze strony Polski, bo to pokazuje symbolicznie, jak ważna dla Polski i polskiego rządu jest kwestia praworządności - podsumował Adam Szłapka, zaznaczając, że przystąpienie do Prokuratury Europejskiej stwarza mechanizmy niezależnej kontroli nad kwestiami finansowymi związanymi z wykorzystywaniem środków europejskich.

Źródło: Radio ZET