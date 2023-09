Borys Budka: Kaczyński nie lubi ludzi, którzy obnażają jego prawdziwe oblicze

Czyli Roman Giertych nie boi się prokuratora, aresztowania? - A za co? Aresztować może sąd. O ile się nie mylę, to prokuratura przegrała tę sprawę z kretesem. To zatrzymanie, ten cyrk był tylko dlatego, że Kaczyński nie lubi ludzi, którzy obnażają jego prawdziwe oblicze - powiedział Borys Budka.

Najpierw Donald Tusk ogłosił, że R. Giertych będzie startował z list Koalicji Obywatelskiej, a dopiero potem Zarząd to przyklepał i czy będziemy zdziwieni obecnością R. Giertycha na konwencji KO 9 września? - Tak oczywiście i nie wiem, w czym jest to zdziwienie. Poczekamy – zobaczymy. Myślę, że R. Giertych szykuje parę niespodzianek w tej kampanii i będzie sam je komunikował – zapowiedział Budka, dodając: - Kiedy to się stanie [R. Giertych pojawi się w Polsce – red.], to pozwólcie, że R. Giertych będzie o tym mówił. Zwłaszcza, że trochę dokumentów musi przywieźć do Polski.

Czy była awantura o Franka Starczewskiego? - Nie, nie było awantury o Franka. Tłumaczyłem na klubie, że gra zespołowa polega na tym, że wspieramy się wzajemnie i jeżeli podejmujemy jakieś decyzje, to trzeba wytrzymać i od pewnych komentarzy się powstrzymać. Jak ktoś sobie chce grać indywidualnie, to najlepszy jest do tego maraton. Jak się gra drużynowo, to trzeba pamiętać, że kolega – koleżanka z listy też chce grać na ten wynik. Rozmawialiśmy, tłumaczyliśmy – zaakcentował Borys Budka.

Dlaczego wy chodzicie w tej kampanii w tych białych koszulach? - Pokazujemy symbol tej kampanii biało-czerwone serce. Chyba dobrze to wygląda, w przeciwieństwie do naszych kolegów z drugiej strony sceny politycznej, którzy bardziej pasują do brunatnego koloru.

