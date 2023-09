Borys Budka: Oni jeśli chodzi o debaty dają dyla. Ja mogę debatować w każdym miejscu na Śląsku

Wezwie pan premiera Mateusza Morawieckiego do debaty? - To jest jedyny premier w historii, który nigdy w życiu nie debatował z kimś z drugiej strony. Przywieźli go w teczce na ten Śląsk. Nigdy nie stanął do debaty na Śląsku. W Sejmie wychodzi, robi stand up, naobraża nas, po czym nie ma nawet możliwości skontrowania. Oni wyjątkowo, jeśli chodzi o debaty, dają dyla. Jak tylko pan premier się zechce stawić, jak mogę w każdym miejscu na Śląsku - powiedział Borys Budka – wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, w „Grze o głosy” u Beaty Lubeckiej i Michała Wróblewskiego.

- Jeżeli ktoś uznaje, że Mateusz Morawiecki to jest odpowiedzialny premier, to przypomnijmy, jakich obietnic nie spełnił. Jestem posłem ze Śląska. Tam związkowcy witali go okrzykami - poseł ze Śląska, oszust z Wrocławia. Był taki program dla Śląska i wiecie, co się stało? Zero – kontynuował wiceprzewodniczący PO.

Kiedy rezygnacja z węgla w Polsce? - W gospodarstwach domowych najszybciej jak się da z odpowiednim programem termomodernizacji. My mówimy o 2025 – 30 i 35 roku. To jest odejście w gospodarstwach domowych, przemyśle – tłumaczył Budka.

Czy Donald Tusk zaprosi na debatę prof. Glińskiego? - Nie, nie będzie zapraszał na debatę prof. Glińskiego. Dlatego, że złożył deklarację, że oferuje debatę Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Wracając do Romana Giertycha. - Jeżeli miałbym wybierać twardziela, który będzie skutecznie rozliczał Kaczyńskiego po tych 8 latach, to i wiedza i doświadczenie polityczne R. Giertycha mogą przekonać do tego, że do rozliczeń jest właściwym człowiekiem.

Co dzisiaj Borys Budka myśli na temat wieku emerytalnego? - Nikt nie zamierza podnosić dzisiaj wieku emerytalnego. Natomiast państwo powinno zachęcać tych wszystkich, którzy będą mogli pracować, będą chcieli pracować, żeby nie przechodzili wcześniej na emeryturę. Jeśli zdrowie im na to pozwala, jeśli mają takie możliwości.

"Kaczyński nie lubi ludzi, którzy obnażają jego prawdziwe oblicze" Czyli Roman Giertych nie boi się prokuratora, aresztowania? - A za co? Aresztować może sąd. O ile się nie mylę, to prokuratura przegrała tę sprawę z kretesem. To zatrzymanie, ten cyrk był tylko dlatego, że Kaczyński nie lubi ludzi, którzy obnażają jego prawdziwe oblicze - powiedział Borys Budka.

Najpierw Donald Tusk ogłosił, że R. Giertych będzie startował z list Koalicji Obywatelskiej, a dopiero potem Zarząd to przyklepał i czy będziemy zdziwieni obecnością R. Giertycha na konwencji KO 9 września? - Tak oczywiście i nie wiem, w czym jest to zdziwienie. Poczekamy – zobaczymy. Myślę, że R. Giertych szykuje parę niespodzianek w tej kampanii i będzie sam je komunikował – zapowiedział Budka, dodając: - Kiedy to się stanie [R. Giertych pojawi się w Polsce – red.], to pozwólcie, że R. Giertych będzie o tym mówił. Zwłaszcza, że trochę dokumentów musi przywieźć do Polski.

Czy była awantura o Franka Starczewskiego? - Nie, nie było awantury o Franka. Tłumaczyłem na klubie, że gra zespołowa polega na tym, że wspieramy się wzajemnie i jeżeli podejmujemy jakieś decyzje, to trzeba wytrzymać i od pewnych komentarzy się powstrzymać. Jak ktoś sobie chce grać indywidualnie, to najlepszy jest do tego maraton. Jak się gra drużynowo, to trzeba pamiętać, że kolega – koleżanka z listy też chce grać na ten wynik. Rozmawialiśmy, tłumaczyliśmy – zaakcentował Borys Budka.

Dlaczego wy chodzicie w tej kampanii w tych białych koszulach? - Pokazujemy symbol tej kampanii biało-czerwone serce. Chyba dobrze to wygląda, w przeciwieństwie do naszych kolegów z drugiej strony sceny politycznej, którzy bardziej pasują do brunatnego koloru.

Rządy Ewy Kopacz, czy rządy Donalda Tuska? @bbudka:: Rządy Donalda Tuska…

