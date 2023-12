Borys Budka: wiek, wykształcenie, żona. Kim jest minister aktywów z PO?

Borys Budka jest prawnikiem i doktorem nauk ekonomicznych. Od wielu lat aktywnie działa w polityce. W przeszłości był m.in. radnym miejskim w Zabrzu. W 2011 roku po raz pierwszy dostał się do Sejmu, startując z list Platformy Obywatelskiej.

Budka został również wybrany na posła Sejmu VIII, XIX oraz X kadencji. W maju 2015 roku objął stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz. W latach 2020-2021 pełnił rolę przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, a obecnie jest wiceprzewodniczącym tej partii. Co jeszcze warto wiedzieć o polityku? Oto kilka istotnych faktów.

Borys Budka: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Borys Budka urodził się 11 marca 1978 roku w Czeladzi w województwie śląskim. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2007 roku z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Katowicach. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prowadzi również wykłady na innych europejskich uczelniach m.in. w Portugalii, Francji czy Hiszpanii. Ponadto ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych, w tym o tematyce prawa pracy, jak również prawa cywilnego.

Borys Budka: działalność polityczna, PO

Przed rozpoczęciem kariery sejmowej Borys Budka przez kilka lat zasiadał w radzie miejskiej w Zabrzu, gdzie najpierw od 2002 do 2005 roku sprawował funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przez rok był jej przewodniczącym. W 2011 roku po raz pierwszy wystartował w wyborach parlamentarnych z ramienia Platformy Obywatelskiej. Uzyskał 10 260 głosów w okręgu gliwickim, co zapewniło mu miejsce w ławach poselskich. Należał m.in. do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W 2015 roku objął stanowisko ministra sprawiedliwości.

W kolejnych wyborach do Sejmu VIII i XIX kadencji z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. Od 2019 do 2020 roku był szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Ponownie na to stanowisko został wybrany w 2021 roku. Ponadto w latach 2020-2021 pełnił funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Sukcesem zakończyły się dla niego również wybory parlamentarne w 2013, podczas których uzyskał 101 258 głosów i otrzymał mandat posła.

Borys Budka: minister aktywów państwowych

W grudniu 2023 roku Borys Budka został wybrany na ministra aktywów państwowych w rządzie Donalda Tuska. W ramach tej funkcji będzie sprawował nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. 12 grudnia 2023 podczas swojego exposé w Sejmie, Donald Tusk ogłosił nominację Budki na ministra funduszy i polityki regionalnej. 13 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyło się zaprzysiężenie tego rządu, a Borys Budka oficjalnie objął funkcję szefa resortu.

Borys Budka: życie prywatne (żona, dzieci), maratończyk

Żoną Borysa Budki jest Katarzyna Kuczyńska-Budka. Kobieta zasiada w radzie miejskiej w Gliwicach. Para wzięła ślub w 2011 roku i wspólnie wychowuje córkę – Lenę. Żona Borysa Budki ma jeszcze jedną dorosłą córkę z poprzedniego związku. W wolnych chwilach poza działalnością parlamentarną Borys Budka oddaje się swojej największej pasji - bieganiu. W 2009 roku uzyskał swój życiowy rekord w maratonie (2 godziny 39 minut 3 sekundy). Jakiś czas temu w jednym z wywiadów dla Faktu wspominał: "Biegam od 13 roku życia i jest to moja pasja, ale nie łączę tego z polityką. Choć systematyczność i kondycja maratończyka są w polityce bardzo potrzebne."

Źródło: Radio ZET/sejm.gov.pl/platforma.org/fakt.pl