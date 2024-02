Bosak komentuje kontrowersyjne słowa Dudy. "Powiedział prawdę"

W piątek Andrzej Duda w rozmowie z Kanałem Zero został zapytany o to, czy Ukraina odzyska zaanektowany przez Rosję Krym. Prezydent odpowiedział, że nie wie, jednak podkreślił, że wierzy, iż Ukraińcy odzyskają Donieck i Ługańsk.

Wypowiedź spotkała się z falą krytyki, również za granicą. Zareagował m.in. ambasador Ukrainy. Magdalena Paprocka z Kancelarii Prezydenta uznała, że był to "dobry wywiad". - Trudno kwestionować dwa lata działalności prezydenta na arenie międzynarodowej, wspierania Ukrainy w kontekście polskich interesów i dbania o polskie bezpieczeństwo - podkreśliła.

Prezydent Duda mówił o Krymie. Wicemarszałek Bosak komentuje

W sobotę prezydent Andrzej Duda sprostował swoją wypowiedź. "Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia" - napisała głowa państwa na Twitterze/X.

Do jego słów odniósł się m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Gość Bogdana Rymanowskiego przekonywał w Polsat News, że "prezydent powiedział prawdę".

- W Polsce jest próba narzucenia takiej proukraińskiej poprawności politycznej, ale my nie jesteśmy od tego, żeby rezonować linię ukraińskiej dyplomacji. Jeżeli Ukraina chce, żeby tak było, to powinna nas do tego zachęcić, a tego nie widać - stwierdził polityk Konfederacji.

- Mamy niezamkniętą kwestię konfliktu o przejmowanie rynku przewozowego, niezamkniętą kwestię konfliktu o zalew towarami rolnymi z Ukrainy, mamy nieruszone kwestie historyczne, a my mamy nawzajem dyscyplinować siebie i udowadniać, że Krym jest bardziej ukraiński niż rosyjski. Dla mnie to jest kuriozalne - dodał. - Krym został oddany bez jednego wystrzału i nie był to przypadek - zakończył Krzysztof Bosak.

Źródło: Radio ZET/Polsat News