Bosak w ogniu krytyki w Radiu ZET. Nawet polityk PiS był oburzony. “Jak pan śmie?!”

Antysemicki atak Grzegorza Brauna z Konfederacji na świece chanukowe w Sejmie oraz kobietę, która ich broniła, był jednym z tematów poruszonych w niedzielę w 7. Dniu Tygodnia w Radiu ZET. Politycy rozmawiali m.in. o wniosku Lewicy, aby odwołać jego klubowego kolegę Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. - Jesteśmy gotowi utrzymać wicemarszałka z Konfederacji, jesteśmy gotowi, żeby państwo partycypowali w takim składzie w komisjach sejmowych, ale muszą państwo coś zrobić. Patrzę na Krzysztofa Bosaka. W innym przypadku będziemy zmuszeni poprzeć wniosek Lewicy o pana odwołanie - zapowiedział Michał Szczerba z KO.

- My potępiliśmy to zachowanie i poseł Braun jest zawieszony. Natomiast robienie wokół tego afery, że będzie odpowiedzialność zbiorowa i ja będę odwoływany z funkcji wicemarszałka jest nieproporcjonalne i niepoważne - odparł Bosak. - To był skandal. Skandal, za który już w tej chwili poseł Braun został bardzo surowo ukarany. Sąd będzie to rozpatrywał. Pan marszałek Hołownia chwalił się, że już dzwonił do Prokuratora Generalnego. Miała być niezależna Prokuratura, a jest Prokuratura na telefon - dodał polityk Konfederacji.

Krzysztof Bosak w ogniu krytyki. Nie odciął się od antysemityzmu Grzegorza Brauna

Bosak porównał też protesty Strajku Kobiet i sytuację na granicy z Białorusią do ataku Brauna. - Przypominam, że gdy były niszczone kościoły, nikt nie postulował, aby odwoływać Czarzastego. Kiedy posłowie Platformy szarżowali między strażnikami granicznymi...

- Jaki kościół został zniszczony? - zapytał prowadzący Andrzej Stankiewicz.

- Na przykład kościół św. Aleksandra niecały kilometr od Sejmu, który do dziś jest ochlapany czerwoną farbą, której uczestnicy Strajku Kobiet nie zmyli - odpowiedział Bosak.

Dziennikarz zaczął więc konfrontować posła Konfederacji z antysemickimi i homofobicznymi wypowiedziami Brauna. - To co pan powie na taką wypowiedź Brauna z 2019 roku, czyli to już był pana kolega partyjny. “Żydzi są wrogami Polski, polskiej niepodległości, narodu polskiego”? - chciał się dowiedzieć Stankiewicz.

- Nie znam tej wypowiedzi. Panie redaktorze, nie tylko do Rosjan czy Niemców mamy prawo mieć krytyczny stosunek - odparł Bosak.

- To nie jest wypowiedź antysemicka? - drążył dziennikarz.

- Co to jest antysemityzm to często oceniają Żydzi, a nie my - kluczył Bosak.

- Ale ja pana pytam.

- To jest na pewno wypowiedź sceptyczna wobec społeczności żydowskiej. Natomiast nie rozumiem, dlaczego w tym roku w Sejmie są ustawiane rekordowej wielkości świeczniki chanukowe, a nie ma wieńca bożonarodzeniowego. Kompulsywne udowadnianie poprawności politycznej przez wszystkich z PiS-em włącznie - mówił wicemarszałek i poseł Konfederacji.

"Powie pan Śmiszkowi prosto w oczy, że jest sodomitą?"

- Braun mówił o Biedroniu, że "zawodowy sodomita do więzienia". Tu jest partner Roberta Biedronia, pan Krzysztof Śmiszek. Powie mu pan prosto w oczy, że jest sodomitą? - zapytał Stankiewicz.

- Każdy ma swój język - bronił swojego kolegi Bosak.

- Problemem jest to, że klub Brauna ma mieć marszałka Sejmu - powiedział Szczerba.

- Pośle Szczerba, to nie wy będziecie układać, kto jest w partii politycznej - odparł Bosak.

- Ale jak pan śmie powiedzieć panu Śmiszkowi, że “każdy ma swój język” - oburzał się słowami Bosaka europoseł PiS Karol Karski.

- Panie pośle z PiS-u, będę definiował granice poprawności politycznej, tak jak ja uważam za dopuszczalne, a nie tak jak pan. Przesiąkł pan poprawnością polityczną w europarlamencie. Zawodowy sodomita? Nie użyłbym takiego określenia, ale to mieści się w wolności słowa - obstawał przy swoim poseł Konfederacji.

Źródło: Radio ZET