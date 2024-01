Bosak węszy spisek ws. Kamińskiego i Wąsika. "Intryga na szczytach władz"

Krzysztof Bosak komentował w programie prowadzonym przez Andrzeja Stankiewicza osadzenie Mariusza Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Prawomocnie skazanych polityków PiS zatrzymano 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim w czasie, gdy Andrzej Duda miał spotkanie z białoruską opozycją.

- Naruszenie powagi Państwa Polskiego poprzez naruszenie zaufania pomiędzy prezydentem a jego ochroną, bo w tle było - jak słyszymy z doniesień medialnych - polecenie wydane przez ministra [Marcina - red.] Kierwińskiego Służbie Ochrony Państwa, żeby od ogrodu policję wpuściła, wbrew personelowi prezydenckiemu. Jeśli to jest prawda, to mamy do czynienia z intrygą na szczytach władz, która rujnuje jakiekolwiek zaufanie i klimat do współpracy pomiędzy prezydentem a rządem - mówił Bosak w " 7. Dniu Tygodnia w Radiu ZET".

Wąsik i Kamiński zatrzymani u Dudy. "Intryga na szczytach władz"

W ocenie wicemarszałka Sejmu po zatrzymaniu byłych posłów trudno wyobrazić sobie współprace na linii rząd-Pałac Prezydencki. - Sam byłem świadkiem w trakcie zaprzysiężenia, że prezydent podchodził z życzliwością, otwarcie zapraszał do rozmowy, naprawdę nie robił żadnych uwag. Nic z tych rzeczy. Ale po takiej akcji moim zdaniem klimat do jakiejkolwiek współpracy jest zrujnowany. Szkoda, że w świat poszedł komunikat, jak z republiki bananowej, że dwóch posłów zostało zatrzymanych w siedzibie prezydenta, gdy ten był na spotkaniu z opozycjonistami z Białorusi - mówił Bosak.

Jeden z liderów Konfederacji sugerował, że sprawa Wąsika i Kamińskiego u Dudy mogła być inaczej rozegrana. - Powinny najpierw być rozmowy pomiędzy szefową kancelarii prezydenta i szefem MSW. Gdyby one zakończyły się fiaskiem, to wtedy takie działania byłyby uzasadnione - dodał.

Źródło: Radio ZET