Brak milionów złotych w KPRM. PiS reaguje na zarzuty nowego rządu

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej, że pierwszy przegląd finansów KPRM przyniósł “dosyć zaskakujące informacje”. - Otóż okazuje się, że w Kancelarii Premiera zabraknie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników KPRM - oświadczył Grabiec.

Dodał, że środki, które zostały w budżecie Kancelarii, nie wystarczą, aby w grudniu zapłacić wynagrodzenia. - W pierwszych godzinach zleciłem zbadanie tej sytuacji i okazuje się, że brakuje 3 mln zł - powiedział nowy szef KPRM.

Były szef rządu Morawieckiego komentuje pustki w kasie KPRM

Do informacji odniósł się były rzecznik rządu Piotr Müller. "Mógłbym zażartować, że tam, gdzie pojawia się PO, to zawsze zaczyna brakować pieniędzy. Ale… Panie Grabiec, konkrety, zapomniał pan powiedzieć, że: wypłata świadczeń pracowniczych dla zwykłych urzędników wynika z przepisów prawa pracy. Okresy wypowiedzenia itd. Podobnie, jak dla najważniejszych stanowisk państwowych. I tak np. z tego, co pamiętam, jak Donald Tusk odchodził z funkcji premiera, to miał wypłacony ekwiwalent za około 100 dni niewykorzystanego urlopu. Takie przepisy" - napisał polityk.

Następnie wyjaśnił, że wypłaty dla ministrów resortowych nie są wypłacane z budżetu KPRM, lecz z ministerstw. Müller tłumaczył również, że potrzeba dodatkowych środków jest spowodowana zmianą rządu. "Dlatego też KPRM wystąpiło o dodatkowe środki do MF, zgodnie ze standardową procedurą" - podkreślił. "Liczby wyrwane z kontekstu są manipulacją" - zakończył Müller.

- Zrobimy wszystko, żeby ludzie na święta dostali normalne wypłaty. Zwróciłem się już do ministra finansów o przesunięcie środków tak, żeby można było zrealizować zwykłe codzienne wypłaty bez żadnych fajerwerków - zapewnił wcześniej Jan Grabiec.

Źródło: Radio ZET/Twitter