Braun traci swoje biuro. Poseł ma trzy miesiące na przeniesienie

Grzegorz Braun jest niechlubnym bohaterem minionych dni. O jego występku w Sejmie, gdy gaśnicą gasił świecę chanukową, z oburzeniem mówi się w Polsce i na świecie. Prezydium Sejmu nałożyło na Brauna maksymalną przewidzianą prawem karę (odebranie połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku), a Konfederacja – choć nie wyrzuciła Brauna z klubu – zakazała mu wystąpień na mównicy.

Kontrowersyjny poseł wystąpił w poniedziałek na konferencji w Rzeszowie. Stolica Podkarpacia to matecznik jego okręgu wyborczego, z którego uzyskał mandat już po raz drugi. Niezrażony Braun brnął w zaparte, nie poczuwając się do winy. Zapytany o to, czy widząc konsekwencje swojego czynu w Sejmie, zrobiłby to jeszcze raz, odpowiedział, że obserwuje "przekraczające jego wcześniejsze wyobrażenia i nadzieje bardzo pozytywne konsekwencje".

Grzegorz Braun traci biuro. Wypowiedziano mu umowę najmu

- Pozytywem jest niewątpliwie wyjaśnienie na polskiej scenie politycznej. Mamy do czynienia z będącymi, niestety w mniejszości, normalnymi Polakami w konfrontacji z wielkim, zjednoczonym frontem chanukowym, który tworzy koalicję ponad podziałami w aktualnym parlamencie. Na szczeblu centralnym władz Rzeczypospolitej Polskiej ujawniła nam się nowa, wielka koalicja chanukowa – powiedział na konferencji, które hasło brzmiało: "Tu jest Polska, a nie Polin".

Podkreślał, że "ta zjednoczona koalicja, zjednoczony front chanukowy" to są ci sami ludzie, którzy tworzyli w poprzednich latach "wielką koalicję covidową i wielką koalicję podżegaczy wojennych". W płynny sposób przeszedł do określenia obu polskich obozów politycznych jako „sług narodu ukraińskiego, być może wszystkich innych narodów, tylko nie polskiego”.

Braun potwierdził, że właściciel budynku, w którym mieści się jego biuro poselskie, wypowiedział mu umowę najmu. Parlamentarzysta będzie miał kilka tygodni na przeniesienie się w nowe miejsce. - Będzie to być może jedno z ostatnich spotkań w tym biurze poselskim, ponieważ gospodarz tego budynku wypowiada nam lokal. Będziemy musieli pożegnać się z tym pięknym miejscem, które służyło dobrze jako biuro poselskie przez ostatnie lata – poinformował Braun. Jego biuro mieściło się w zasobach zarządzanych przez miasto Rzeszów.

Teresa Pracownik, dyrektorka rzeszowskiego biura poselskiego Grzegorza Brauna powiedziała Onetowi, że pierwsze pismo o wypowiedzeniu dostali już pod koniec października. - Nie podano dokładnych powodów decyzji. Stwierdzono tylko, że lokal będzie potrzebny miastu - powiedziała serwisowi Pracownik. Wypowiedzenie jest 3-miesięczne, Braun ma czas na wyprowadzkę do końca lutego.

