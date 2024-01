Braun z bronią w Sejmie? Straż Marszałkowska alarmuje

Grzegorz Braun, który nadal jest posłem klubu Konfederacji, znajduje się w sejmowej izolacji po incydencie 12 grudnia. Tego dnia, kiedy parlament obradował nad powołaniem nowego rządu, skrajnie prawicowy polityk zgasił gaśnicą świecę chanukową podczas żydowskiej uroczystości religijnej w Sejmie.

Polsat News poinformował we wtorek, że do Sejmu trafił prokuratorski wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi. Dzień później Gazeta.pl poinformowała o nowych okolicznościach w sprawie.

Braun z bronią w Sejmie? Hołownia zaalarmowany

"W szeregach Straży Marszałkowskiej zapanowało bowiem przerażenie, na co jeszcze stać posła Grzegorza Brauna, który wciąż się radykalizuje i staje się coraz bardziej nieobliczalny. Poseł Konfederacji pytał bowiem wcześniej Straż Marszałkowską, gdzie może deponować swoją broń, gdy przychodzi na obrady Sejmu, a to wskazuje, że może się on poruszać po budynku Sejmu z bronią palną" - dodał portal.

Braun miał pytać o zdeponowanie broni w Sejmie, kiedy izbą kierowała jeszcze Elżbieta Witek z PiS. Hołownia o sprawie miał rozmawiać z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Portal dodał, że Konfederacja z dwóch powodów nie chce pozbyć się Brauna.

"Pierwszy: «Konfa» ledwo wychyla się ponad próg wyborczy, więc bez Brauna i jego elektoratu mogłaby uplasować się już pod progiem, jeśli nie pozyskałaby nowych wyborców. Drugi: partia Brauna (Konfederacja Korony Polskiej - swoją drogą zbieżność tej nazwy z nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość nie jest przypadkowa i tylko zwiększa ewentualne koszty odejścia Brauna) ma w 18-osobowym klubie cztery szable. Zatem odejście «braunistów» z klubu Konfederacji oznaczać będzie degradację jej klubu do raptem koła, bo klub musi liczyć co najmniej 15 posłów" - wyjaśniła Gazeta.pl.

Portal podkreślił, że jest zakaz noszenia broni na terenie Sejmie, ale nikt nie kontroluje parlamentarzystów. "Nasi rozmówcy wśród posłów, w tym w samej Konfederacji, zwracają uwagę, że Grzegorz Braun porusza się po Sejmie z czarną teczką. Nie rozstaje się z nią. Teczka ta jest wręcz owiana legendą. Jedni nasi rozmówcy mówią, że Braun nosi w nich dokumenty, a inni sugerują, że może także broń. Sam Braun nie odpowiedział na nasze pytania w tej sprawie" - komentuje Gazeta.pl.

Tak temat skomentowała rzeczniczka prasowa Konfederacji Korony Polskiej (ugrupowanie Brauna, które współtworzy Konfederację) Marta Czech: - Nie mam wiedzy, czy pan poseł Grzegorz Braun ma pozwolenie na broń i samą broń. Jest promotorem powszechnego dostępu do broni, ale jest też przeciwnikiem rejestracji posiadania broni. Pozwolenie polega na tym, że jest spis posiadaczy broni, który może być traktowany jako lista proskrypcyjna. Wątpię w to, czy pan poseł dał się na taką listę wciągnąć.

