Brejza "chce pomóc Morawieckiemu". "Śmiech mnie bierze, układ paramafijny"

Afera Pegasusa to jedna ze spraw, którą koalicja 15 października chce doprowadzić do końca. W połowie lutego Marcin Bosacki z KO przekonywał, że na liście inwigilowanych jest ponad 100 osób, a dane z ich telefonów miały być przekazywane do TVP - ta wykorzystywała je do prorządowej propagandy.

Morawiecki podsłuchiwany Pegsusem? Poseł KO "chcę pomóc"

W mediach zaczęły się pojawiać niepotwierdzone doniesienia, jakoby na liście osób podsłuchiwanych Pegasusem miał się znaleźć były premier Mateusz Morawiecki. - Wszystkie podsłuchy były zatwierdzone przez sąd i prokuraturę. Z całą pewnością nie był podsłuchiwany premier Morawiecki - zapewniał Jarosław Kaczyński.

Wiary słowom lider Prawa i Sprawiedliwości nie dał polityk Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. - Widać, że w PiS-ie narzędzie nielegalne w Polsce, cyberbroń Pegasus, była używana do zbierania haków i rozgrywek wewnętrznych. Wszystko przypomina układ paramafijny - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

- Chcę pomóc Morawieckiemu w ustaleniu tego, kto i w jaki sposób zbierał na niego haki, kto go szpiegował. Stąd mój wniosek również o przesłuchanie Wąsika, Kamińskiego, Ziobry i Kaczyńskiego - powiedział Brejza, wyjaśniając, że owa pomoc przejawia się zawiadomieniem do prokuratury.

"Niech się lepiej zajmie zarabianiem pieniędzy"

- Sprawa jest bardzo poważna. Dotyczy szpiegowania narzędziem nielegalnym polskiego premiera. Śmiech mnie bierze, kiedy słyszę Kaczyńskiego, który mówił ostatnio, że według jego wiedzy Morawiecki nie był podsłuchiwany - stwierdził Brejza.

Do działań Krzysztofa Brejzy odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki. - Dziękujemy za niedźwiedzią przysługę pana Brejzy. Niech się lepiej zajmie zarabianiem pieniędzy w europarlamencie. My sobie sami jesteśmy w stanie takie sprawy wyjaśnić, a poza tym nie ma dowodów na zbieranie haków na Mateusza Morawieckiego - powiedział.

Źródło: Radio ZET/"Super Express"