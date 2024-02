Brejza znowu pozwie Pereirę? "Kolejne kłamstwo, za które odpowie"

W poniedziałek były szef TVP Info Samuel Pereira był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Został skonfrontowany z wieloma pytaniami odnośnie do nieprawidłowości w mediach publicznych za rządów PiS.

Poruszono też temat procesów sądowych dotyczących publikacji Pereiry w kierowanym przez niego do niedawna serwisie tvp.info. Przegrał m.in. proces z europosłem KO Krzysztofem Brejzą. Chodziło o tekst z 2019 roku, w którym pracownik mediów oskarżył polityka o stanie na czele grupy hejterskiej.

Brejza znowu pozwie Pereirę?

- Sprawa dotyczy jednego tekstu, gdzie w artykule, tak argumentował pan Brejza, zamieniono nadawcę z odbiorcą, cytując SMS-y, które rozsyłał do swoich podwładnych. Rzeczywiście taki błąd pisarski był, tylko uwaga, on w żaden sposób nie zmieniał treści tych SMS-ów, ponieważ co on robił: ustalał ze swoją współpracownicą, żeby, jak on to powiedział, "przygotowała telefoniki". Chodziło o to, że te telefony były wykorzystywane właśnie do tego przemysłu. Tyle w tej sprawie - tłumaczył Pereira w studiu Kanału Zero.

Do słów Pereiry odnieśli się już Krzysztof i Dorota Brejzowie. "Sąd po przeprowadzeniu dowodów, oględzinach telefonu, przesłuchaniu świadków uznał, że Pereira posłużył się zafałszowaną korespondencją. I żadnych 'telefoników' nikomu nie załatwiałem. To kolejne kłamstwo Pereiry, za które odpowie" - zadeklarował polityk.

Żona i prawniczka europosła wyliczyła cztery sprawy, w których wygrała w sądzie z Pereirą: raz prawomocnie i trzykrotnie nieprawomocnie. Prawomocnie Brejzowie wygrali z należącą do Orlenu "Gazetą Pomorską", która przeprowadziła wywiad z Pereirą, który, zdaniem małżeństwa, był kłamliwy. Nieprawomocnie wygrali zaś w dwóch procesach z TVP oraz w jednym, w którym pozew został skierowany osobiście przeciwko Pereirze.

"Bilans jest dość jednoznaczny. Nie jest dla mnie wielkim wyzwaniem wygrać piąty raz" - napisała Dorota Brejza na Twitterze/X.

Źródło: Radio ZET/Twitter/Kanał Zero