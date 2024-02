Bulwersujące pytanie posła PiS. "Z iloma 15-letnimi dziewczynkami chce pan?"

W czwartek w Sejmie odbyła się debata na temat dostępności tabletki dzień po bez recepty dla osób powyżej 15. r.ż. Posłowie PiS i Konfederacji starali się storpedować pomysł. - Jakiej tabletki trzeba użyć, żeby posłowie awaryjni opuścili salę? Chcecie zabijać dzieci i ja to państwu udowodnię. Chcecie nabijać kabzę producentom tabletek, was życie ludzkie nie obchodzi - przekonywał poseł PiS Tadeusz Woźniak.

Sejm. Debata o tabletce dzień po

- Na komisji próbowałem dać panu przewodniczącemu kilka lekcji logiki, bo uczyłem logiki w szkole. Bo tej logiki nie ma. Dziewczynka 15-letnia nie może oglądać filmu dla dorosłych, a tabletkę dzień po ma kupić samodzielnie - mówił Jacek Bugucki, zwracając się do posła Bartosza Arłukowicza z KO.

- To jest lek? A co ona leczy? - mówił polityk, nie rozumiejąc, dlaczego przedstawiciele koalicji rządzącej tak nazywają ten specyfik. - To podobno tabletka szczęścia, a mnie się wydaje, że urodzenie dziecka w rodzinie to jest szczęście - ocenił poseł PiS.

Skandaliczne pytanie posła PiS do Arłukowicza

- Kończąc, mam tylko jedno pytanie do pana przewodniczącego [Arłukowicza - przyp. red.]. Z iloma dziewczynkami 15-letnimi i kiedy chce pan uprawiać seks, że tak bardzo panu zależy? - wypalił Bogucki.

Na tę wypowiedź zareagował prowadzący obrady wicemarszałek Krzysztof Bosak. - Bez względu na poglądy etyczne, apeluję, żebyśmy pytań zawierających insynuacje i to tego typu, nie zadawali. To bardzo niestosowne i wykracza poza granice debaty - orzekł polityk.

Na słowa Boguckiego zareagowali też przedstawiciele koalicji rządzącej. - Prostak, który obraził przewodniczącego w tak perfidny sposób. Kłamiecie, manipulujecie, jesteście hipokrytami. Przez to tak naprawdę szkodzicie kobietą - ocenił Grzegorz Napieralski z KO.

Źródło: Radio ZET