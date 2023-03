Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym trwa od dłuższego czasu. Część sędziów jest zdania, że kadencja obecnej prezes Julii Przyłębskiej minęła w grudniu 2022 roku, gdyż wskutek nowelizacji prawa z lat 2016-17 kadencja osoby kierującej TK została ograniczona do 6 lat.

Spór w Trybunale Konstytucyjnym. Przyłębska vs. sześcioro sędziów

Nowe przepisy weszły w życie 20 grudnia 2016, ale z 14-dniowym vacatio legis [odroczenie momentu rozpoczęcia obowiązywania danego aktu prawnego - red.]. Czyli ustawa formalnie zaczęła obowiązywać 3 stycznia 2017 roku. Jednak już 21 grudnia 2016 Przyłębską wybrano na prezes Trybunału. Wiadomo, że przeciwników Przyłębskiej w składzie organu jest co najmniej sześcioro.

Pisali oni już w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy. Ich zdaniem powinno zostać zwołane Zgromadzenie Ogólne TK, podczas którego wyłonieni zostaną kandydaci do zastąpienia obecnej szefowej. Sama zainteresowana nie zgadza się z taką interpretacją prawa. W ocenie Przyłębskiej jej prezesura powinna trwać aż do końca kadencji w Trybunale, czyli do grudnia 2024 roku i że nowe prawo - z uwagi na vacatio legis - powinno dotyczyć już jej potencjalnych następców.

Przyłębska zwołała więc na środę w trybie pilnym Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Podjęło ono uchwałę, w której stwierdzono "brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na nowego prezesa Trybunału". "Buntownicy", którzy w większości nie uczestniczyli w obradach i wystosowali nowe pismo.

"Buntownicy" piszą list. "Musimy dbać o zachowanie przepisów"

Jak pisze Wirtualna Polska, podpisali się pod nim sędziowie: Wojciech Sych, Jakub Stelina, Mariusz Muszyński, Andrzej Zielonacki oraz Zbigniew Jędrzejewski. Pod dokumentem zabrakło jedynie podpisu Bogdana Święczkowskiego. On jednak również kwestionuje przywództwo Przyłębskiej. WP pisze, że jako jedyny z tej szóstki brał on udział w posiedzeniu, ale odmówił głosowania, podobnie jak sędzia Piotr Pszczółkowski.

Z kolei wspomniana wyżej piątka nie była obecna w środę, ponieważ nie uznali "wydarzenia" zwołanego przez Przyłębską za Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Ich zdaniem Przyłębska - jako, że "w świetle prawa" jej kadencja minęła już w grudniu - może takowe zwołać tylko w jednym przypadku: w celu przedstawienia kandydatów na nowego prezesa Trybunału.

W uzasadnieniu autorów listu, do którego dotarła Wirtualna Polska, możemy przeczytać, "jako urzędujący sędziowie Trybunału Konstytucyjnego współtworzymy Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału i mamy świadomość wynikających z tego obowiązków, jednakże dla wypełnienia tych ostatnich musimy zadbać o zachowanie przepisów prawa". "Mając powyższe na uwadze, ponownie wzywamy Panią do pilnego wypełnienia tego ustawowego obowiązku" - napisali sędziowie przeciwni Przyłębskiej.

