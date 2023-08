Burza po ogłoszeniu Kołodziejczaka na liście KO. "Kreml się cieszy", "sympatyk Putina"

Michał Kołodziejczak, lider rolniczego ruchu AgroUnia, w środę został przedstawiony jako jeden z liderów list Koalicji Obywatelskiej. Tym większe jest to zaskoczenie, że jeszcze w czwartek Agrounia złożyła do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu własnego komitetu wyborczego.

- Musimy pokazać wszystkim w Polsce, że mimo różnych spojrzeń patrzymy w jedną stronę - tak swoją decyzję tłumaczył w środę Kołodziejczak. Jego decyzja wzbudziła falę komentarzy wśród polityków i komentatorów.

Michał Kołodziejczak na listach KO. Fala komentarzy w sieci

Liderzy PiS nie kryją oburzenia. "Zdradziliście Polską Wieś. Teraz na listach macie sympatyka Putina. Komu służycie?" - napisał w środę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Rzecznik rządu Piotr Müller dodał: "Michał Kołodziejczak zdradził polską wieś. Dziś idzie ramię w ramię z Donaldem Tuskiem, o którym niedawno mówił, że «cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu» i zrobił z Polski «kraj koczowniczy», z którego ludzie «musieli wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, do Irlandii»".

Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik komentuje na Twitterze: "Kołodziejczak i Tusk? Pasują do siebie". Z kolei wiceminister sprawiedliwości i polityk Suwerennej Polski Sebastian Kaleta napisał: "Michał Kołodziejczak często robił to, co chętnie cytowała rosyjska propaganda. Udawał rolniczego antysystemowca, a ląduje w najbardziej antyrolicznej partii Polsce. Rację miał Janusz Kowalski kiedy pokazywał, że zachowuje się jak podnóżek Tuska. Dziś zostało to przyklepane".

Poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski dodał: "Kreml się cieszy. Tusk i Kołodziejczak. A nie mówiłem?". Nie brakuje również komentarzy po stronie opozycyjnej. "Kołodziejczak, Bodnar, Wołoszański- poszerzamy nasze środowisko i razem idziemy po zwycięstwo! Łączy nas" - napisała na Twitterze posłanka KO Kinga Gajewska.

RadioZET.pl/PAP