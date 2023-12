Burza po słowach Leszka Millera, posłanki komentują. "Obleśne"

Leszek Miller podzielił się wspomnieniem sprzed ponad 20 lat, kiedy rozmawiał z Silvio Berlusconim. Były premier opowiadał, jak zostały potraktowane funkcjonariuszki Biura Ochrony Rządu. Nagranie spotkało się z falą negatywnych komentarzy, także ze strony polityczek Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Leszek Miller opowiedział o spotkaniu z Berlusconim. W sieci zawrzało

Były szef rządu i wieloletni lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller promuje swoją książkę "Premier". Tomasz Lis udostępnił na Twitterze/X fragment rozmowy z obecnym eurodeputowanym, który opowiedział o spotkaniu z premierem Włoch Silvio Berlusconim w Warszawie ponad 20 lat temu. Miller podzielił się anegdotą o tym, jak do stołu zaproszono funkcjonariuszki Biura Ochrony Rządu, która była już znana opinii publicznej, jednak tym razem spotkała się z falą oburzenia.

- Miałem z Silvio taki przypadek, że poszliśmy do restauracji na obiad, trochę wypiliśmy wódki, on dużo wypił. Nie chciał pić wina, bo powiedział, że wino to on ma u siebie. No słusznie, zresztą - mówił były premier na nagraniu.

- Pił dużo wódki, a potem powiedział: "Słuchaj, Leszek, gdzie są dziewczyny?" Więc ja mówię: "Słuchaj, jakie dziewczyny?". "No dziewczyny. Co, takie przyjęcie i bez dziewczyn?" - opowiadał Miller.

Tłumaczył, że szybko wezwał szefa Biura Ochrony Rządu, który doglądał spotkania polityków. - I powiedziałem mu: "Słuchaj, są tu jakieś dziewczyny z BOR-u, agentki?". On mi mówi, że chyba jakieś są. Powiedziałem mu: "Jak tak, to powiedz im, żeby schowały te pistolety i tu przyszły" - wspominał były szef rządu. Miller doprecyzował, że ostatecznie funkcjonariuszki do nich nie dołączyły, bo współpracownicy Berlusconiego uprosili go, by udał się do samolotu.

Polityczki Lewicy komentują słowa Millera

Odkąd nagranie ukazało się 6 grudnia, wielu internautów zdążyło wyrazić swoje oburzenie wyznaniem Millera. "Fakt" zdecydował się zaś zapytać o opinię byłe współpracownice wieloletniego lidera SLD lub obecne posłanki Lewicy.

Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej, która przez 20 lat była członkinią SLD, przekazała, że kiedy usłyszała tę wypowiedź, to ją "zatkało". - Leszek Miller słynie z rubasznych bon motów, ale to, co dla niektórych mogło być śmieszne dwie czy trzy dekady temu, dzisiaj niestety jest żenujące - ocenia. Jej koleżanka z KO i była liderka Zjednoczonej Lewicy Barbara Nowacka orzekła krótko, że jest głęboko zażenowana i liczy na refleksję byłego premiera.

Z kolei posłanka Lewicy i członkini Krajowej Rady Sądownictwa Anna Maria Żukowska powiedziała, że ta wypowiedź była absolutnie nie na miejsce. - Jego słowa są obraźliwe nie tylko wobec kobiet i wobec tych konkretnych funkcjonariuszek BOR, które potraktował jak potencjalne prostytutki, ale i całego BOR. Jak można traktować formację mundurową jak harem, niczym w straży przybocznej Kaddafiego?! Obleśne, seksistowskie, dziaderskie. Czyli w przypadku Leszka Millera nic nowego, zawsze miał skłonność do takich tekstów i był z nich szczególnie zadowolony. Teraz też się chciał tą niewybredną historią wyraźnie pochwalić. Nie jestem w ogóle zaskoczona czy zszokowana - oceniła parlamentarzystka.

Paulina Matysiak z Razem przekazała "Faktowi", że wypowiedź Millera jest absolutnie żenująca. - Mamy 2023 rok, a starszym panom nie przychodzi do głowy, że świat się zmienił i o pewnych rzeczach nie wypada już opowiadać lekko i z rozbawieniem. Prowadzący rozmowę dziennikarz także nie zareagował w żaden sensowny sposób na tę wypowiedź, zaśmiewał się razem z byłym premierem. Myślenie o funkcjonariuszkach BOR-u jako dziewczynach do towarzystwa i niedostrzeganie w tym żadnego problemu jest wstrząsające. Bardzo dobrze, że taka polityka i tacy politycy schodzą już ze sceny - zdiagnozowała posłanka.

Inna polityczka Razem, Dorota Olko, przyznała, że słowa byłego premiera wprawiły ją w osłupienie. - Bez żenady wyznaje, że chciał potraktować kobiety, które wykonywały odpowiedzialną pracę na rzecz państwa, jak zabawki służące rozrywce polityków. To oburzające. Razem z prowadzącym rechoczą przy tym niczym biesiadujący wujaszkowie. Fakt, że europoseł i były szef rządu traktuje kobiety przedmiotowo i jeszcze się tym chwali, pokazuje, jak wiele jeszcze mamy w Polsce do zrobienia w kwestii praw kobiet i walki o ich godność. I mogę obiecać, że Lewica tych spraw będzie pilnować - orzekła posłanka.

