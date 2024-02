Burza po wizycie Dudy w Afryce. "Polska wspiera ludobójstwo"?

Andrzej Duda odbył niedawno podróż dyplomatyczną do Afryki. W ciągu tygodnia odwiedził Kenię, Tanzanię i Rwandę, spotykając się z przywódcami tych państw. W ostatnim z nich prezydent - wraz ze swym odpowiednikiem Paulem Kagame - podpisał dwie umowy gospodarcze. - Nie mamy żadnych wątpliwości, że w Rwandzie pod względem wartości znajdujemy zrozumienie i przyjaciół - powiedział.

Andrzej Duda w Afryce. Protesty w DR Konga

Wizyta ta dużo większe reperkusje - i to negatywne - wywołała nie w Polsce, a sąsiadującej z Rwandą Demokratycznej Republice Konga. Na filmie z protestów w stolicy kraju, Kinszasie, udostępnionym we wtorek przez portal Africanews, widać młodego mężczyznę trzymającego transparent z napisem "Pologne degage en D.R.C" (w swobodnym tłumaczeniu - Polsko wynoś się z DRK).

W DRK uznano, że Polska, wspierając Rwandę, staje po stronie rebeliantów z ruchu M23, którzy od ponad 10 lat walczą o kontrolę nad bogatymi w minerały wschodnimi terenami kraju. W wyniku ich działań domy we wschodniej prowincji Masisi opuściły setki tysięcy ludzi. Rebelianci, podobnie jak rządzący Rwandą, należą do ludu Tutsi. Specjalizujący się w problematyce DRK portal depeche.cd zatytułował jeden z artykułów wprost: "Polskie wsparcie wojskowe dla Rwandy: DRK potępia porozumienie o uzbrojeniu i wzmocnieniu zdolności logistycznych agresora".

Również MSZ DRK ostro skrytykowało polsko-rwandyjskie umowy. W oficjalnej nocie zaprotestowało przeciwko "dwulicowej postawie Polski", która poparła DRK na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdy oskarżano Rwandę o agresję i niepodważalne wsparcie dla terrorystów z M23. "Najwyraźniej taka postawa (podpisanie umów - PAP) prowadzi nas do przekonania, że Polska sprzymierzyła się z Rwandą w jej agresji przeciwko Demokratycznej Republice Konga (…) DRK zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia wszelkich konsekwencji z tego celowego i nieobyczajnego zachowania polskiego rządu" – napisano w dokumencie, cytowanym 9 lutego przez kongijską agencję prasową ACP.

"Opresyjna, obrzydliwa wojna Rwandy z DR Konga"

Swój komentarz wyraził także na Kanale Zero Dominik Ebebenge, b. skaut piłkarski m.in. Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, w połowie Kongijczyk. Zrobił to w kilkunastominutowym nagraniu wideo, które zatytułowano: "Czy Polska wspiera ludobójstwo w Afryce?". Ebebenge zwrócił uwagę, że Afryka od dłuższego czasu nabiera globalnego znaczenia jako kontynent, stając się polem walki o wpływy polityczne i gospodarcze między USA, Europą, Rosją i Chinami. - Polska również postanowiła odgrywać na tej arenie jakąś rolę - dodał.

Choć chwalił polskie władze za eksport rozwiązań technologicznych, to podjął też wątek wysyłania broni Rwandzie, która "prowadzi, opresyjną, agresywną i obrzydliwą wojnę z DR Konga". Przypomniał też historię konfliktu między plemionami Tutsi i Hutu oraz ludobójstwa w Rwandzie w latach 90. oraz politykę prezydenta Kagame, który ma wykorzystywać tę tragiczną historię jako uzasadnienie ekspansji Rwandy na bogate w złoża surowców naturalnych wschodnie tereny DRK. Tam właśnie, po ludobójstwie sprzed 30 lat, uciekła duża część Rwandyjczyków z eksterminowanego ludu Hutu.

- Prezydent Kagame stworzył pewien przemytniczy korytarz, który napędza bogactwo jego i jego kraju - mówił, opisując eksplorację złóż na sąsiednim terytorium. - Niestety, okupione to jest cierpieniem setek tysięcy niewinnych ludzi, którzy giną z rąk wspieranych przez Kagame partyzanckich oddziałów, takich "zielonych ludzików", których zatrudnia on, by destabilizować Kongo i przerzucać stamtąd minerałów do Rwandy - tłumaczył.

Słaby rząd DRK, koncesje od Zachodu. Jak zachowuje się Polska wobec sytuacji w Afryce?

Według Ebebenge winę częściowo ponosi za to "bardzo słaby centralny rząd DRK", który "nie jest w stanie uszczelnić granic". Zasugerował też, że niemal całe bogactwo Rwandy, która "nie jest potentatem wydobywczych", bierze się właśnie z grabieży tego, co posiada sąsiad. Wspomniał również o "daleko idących koncesjach" (np. braku interwencji politycznej), jakie Rwanda miała uzyskać na Zachodzie w zamian za przyjęcie kilkudziesięciu tysięcy uchodźców z krajów azjatyckich.

Wspomniał też o geście sprzeciwu ze strony piłkarzy piłkarskiej reprezentacji DRK, którzy dotarli do półfinału zakończonego niedawno Pucharu Narodów Afryki. Zawodnicy przed każdym meczem, w trakcie odegrania hymnu, demonstrowali gest zatykania ust i przykładania palców (symbol pistoletu) do głowy. W tym momencie nawiązał do wizyty Andrzeja Dudy i jego deklaracji współpracy z rwandyjskim rządem, w tym eksportu broni.

Nie da się ukryć, że ta broń będzie zaangażowana w bardzo poważny konflikt, w którym życie tracą głównie cywile, kobiety i dzieci, absolutnie bestialsko mordowane przez bojówki, bezpośrednio wspierane przez rząd w Rwandzie. To nie jest moja opinia, tylko fakt, potwierdzony przez administrację USA czy ONZ. Finansowanie tych grup płynie bezpośrednio od prezydenta Kagame - Dominik Ebebenge

- Trzeba sobie zadać pytanie: czy do tego ma służyć "wzmocniona rola Polski" na kontynencie afrykańskim? Czy warto stawać po tej stronie historii i wspierać cyniczny, krwiożerczy rząd w Kigali? - pytał Ebebenge. I zaraz stwierdził: - Wydaje mi się, że postawa Polaków w odniesieniu do wojny w Ukrainie i bestialskiej inwazji Rosji na ten kraj, daje nam pewien moralny mandat, aby stawiać sobie nieco bardziej ambitne cele, zgodne z zasadami etyki, aniżeli transakcyjny, krótkowzroczny zysk.

- Ta sytuacja jak w soczewce pokazuje cynizm gry politycznej. Jeśli konflikt odbywa się obok nas, potrafimy zachować moralną postawę, a w przypadku dramatu rozgrywającego się w bardziej odległym rejonie, potrafimy zachować się zupełnie inaczej i wspierać oprawcę. By posłużyć się zrozumiałą, analogią: to tak, jakby dostarczać Rosji, okupantowi, jakbyśmy w Afryce próbowali odegrać rolę Iranu czy Korei Północnej, dostarczających broń Rosji. I to w imię krótkoterminowych interesów. Polska cieszy się bardzo bardzo dobrą reputacją w Afryce. Zbyt rzadko z niej korzystaliśmy - podsumował, dodając, że ta sprawa "wymaga dyplomatycznego kontaktu między władzami Polski a DRK".

Źródło: Radio ZET/PAP/Kanał Zero