Burza po zachowaniu Kaczyńskiego. "Oderwanie od rzeczywistości"

Jarosław Kaczyński powiedział w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski, że Donald Tusk nie jest dla niego wrogiem, ale jest wrogiem dla Polski. We wcześniejszych wypowiedziach lider Prawa i Sprawiedliwości mówił o Tusku: "człowiek Niemiec" i, że "reprezentuje niemieckie chamstwo". Zachowanie prezesa skomentował w programie Wirtualnej Polski dr Jarosław Kuisz, redaktor "Kultury Liberalnej".

- Jarosław Kaczyński prawdopodobnie się nie zmieni w tym swoim podstawowym kształcie politycznym. Widzimy, że przyjął za dogmat zestaw trzech, czterech stwierdzeń. Wśród nich jednym z takich naczelnych stwierdzeń, które kieruje do nas obywateli, jest stwierdzenie o tym, że kto nie jest z PiS-em, to najprawdopodobniej jest jakoś związany z Niemcami, może Rosją, a może jeszcze z jakimś innym krajem - mówił dr Jarosław Kuisz.

Zachowanie Kaczyńskiego "zaczyna przyjmować formę niezamierzonej groteski"

Zdaniem redaktora "Kultury Liberalnej" w tej chwili to produkcja tego typu stwierdzeń różni się od tego, co widzieliśmy przed wyborami. - Zaczyna przyjmować taką formę niezamierzonej groteski - skomentował.

- Przed wyborami w momencie, kiedy ktoś sprawuje władzę i opowiada takie rzeczy, to ma jednak sprawczość, a teraz to wygląda coraz bardziej na oderwanie od rzeczywistości - dodał dr Kuisz.

- Przed wyborami publikowano sondaże, badano to, czy ta antyniemiecka retoryka działa na obywateli, wyborców. I okazywało się, że bardzo słabo, nawet na tych wyborców, którzy zagłosowali na PiS, to wcale nie było najważniejsze. Więc w jakimś sensie to świadczy o odrywaniu się od rzeczywistości - zakończył.

Źródło: Radio ZET/WP