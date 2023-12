Burza pod wpisem Beaty Szydło. "Kwik towarzyszący odrywaniu od koryta"

Beata Szydło to z pewnością barwna postać polskiej sceny politycznej. Była premier z ramienia Prawa i Sprawiedliwości chętnie wypowiada się też w mediach społecznościowych, gdzie - delikatnie mówiąc - nie spotyka się z ciepłym odbiorem internautów.

We wtorek 12 grudnia w Sejmie działo się naprawdę dużo. Z perspektywy politycznej najważniejszym wydarzeniem było udzielenie wotum zaufania dla gabinetu Donalda Tuska, który wcześniej wygłosił dwugodzinne exposé. Nie da się ukryć, że polityczną fetę demokratycznej, a teraz również rządzącej koalicji przyćmił Grzegorz Braun, który zgasił gaśnicą świece chanukowe podczas sejmowych uroczystości. Skandaliczne zachowanie posła Konfederacji komentował cały świat.

Beata Szydło komentuje wydarzenia w Sejmie. "Czarny dzień"

Komentarz odnośnie wszystkiego, co działo się w Sejmie opublikowała również Beata Szydło. Zaczęła go od stwierdzenia, że 12 grudnia był "czarnym dniem polskiego parlamentaryzmu". "Najpierw Donald Tusk opierający część swojego exposé na wywodach samobójcy, potem prowokacyjny wybryk Grzegorza Brauna, a do tego wszystkiego coraz bardziej nerwowy, niepanujący nad sytuacją, wygrażający posłom Szymon Hołownia, który opuścił kluczowe obrady, żeby brylować na antenie TVN24. Hołownia zachwyca się oglądalnością, ale niech się zastanowi, co widzą Polacy patrzący na wydarzenia w Sejmie" - napisała była premier.

Kołodziejczak odpowiada. "Powiem po chłopsku"

Jedną z osób, która odpowiedziała Beacie Szydło jest Michał Kołodziejczak. "Powiem po chłopsku, na pewno pani zrozumie: Polacy widzą, jak jesteście orani, bronowani i włóczeni. Wasz komisarz Janusz Wojciechowski jest zwolennikiem upraw bezorkowych, ale dla niego też będzie oranie, bronowanie i włóczenie" - napisał polityk.

"Częściowo to nawet ma pani rację. To czarny dzień dla Polaków takich jak pani - perfidnie wykorzystujących ciężko pracujących ludzi, którzy nabierają się na PiS-owski pseudopatriotyzm" - dodał Michał Kołodziejczak.

Internauci nie mieli litości dla byłej premier

Post Beaty Szydło wyświetliło ponad 150 tys. osób, a pod nim pojawiło się ponad 1000 komentarzy. Internauci chętnie odpowiadali byłej premier, co ich zdaniem "widzą Polacy". "Widzimy jak się motacie i wyjecie. To jest nasza nagroda", "widzą zajadłą, choć bezsilną obstrukcję w wykonaniu PiS [...] ale skończyło się dobrze: Już was nie ma", "Polacy widzą histerię PiS. Ten wasz kwik towarzyszący odrywaniu od koryta" - czytamy.

Komentujący wypowiadali się też na temat samych rządów Prawa i Sprawiedliwości. "Trochę rozświetlę i doprecyzuję. Właśnie nastał świt po ośmiu smutnych i ciemnych latach mordoru. Proszę być dobrej myśli", "Czarny okres dla Polski już się skończył. TS i prokurator czeka" - to tylko część z komentarzy pod postem.

Oczywiście pod wpisem Beaty Szydło pojawiły się też komentarze sympatyków PiS. "Pani premier, idą ciężkie czasy, ale nie poddamy się. My to Polska, Polska to my. Nie damy się", "wrócił Tusk i zaczęły się prowokacje, jak w czasach jego poprzednich rządów" - pisali.

Źródło: Radio ZET/Twitter