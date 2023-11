Burza w KRS, Zimoch odmówił stanowiska. Wybrano nieobecnego, "to absurd"

Po tym, jak demokratyczna koalicja uzyskała sejmową większość w wyborach parlamentarnych, politycy zdążyli już podjąć kilka wspólnych decyzji. Jedną z nich był wybór nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród posłów i posłanek. Padło na:

KRS wybierał wiceszefa. Zimoch odmówił

W czwartek Krajowa Rada Sądownictwa zebrała się, by wybrać nowego wiceprzewodniczącego - ta funkcja pozostaje nieobsadzona po zwolnieniu z niej posła PiS Arkadiusza Mularczyka. Doszło jednak do sytuacji, którą ciężko byłoby przewidzieć. Wybrany do KRS przez polityków PiS sędzia Paweł Styrna zgłosił kandydaturę Tomasza Zimocha. Ten jednak odrzucił propozycję.

Zimoch argumentował, że "wybór 15 sędziów do KRS nastąpił z naruszeniem konstytucji, co potwierdziły orzeczenia międzynarodowych i polskich sądów. - Żaden poseł, żaden parlamentarzysta nie powinien być w prezydium, a już na pewno nie wiceprzewodniczącym KRS - stwierdził.

Został jeden kandydat. Stanisława Zduna nie było na sali

Należy zaznaczyć, że wcześniej przyjęcia stanowisko odmówili też sędzia Wiesław Johann i sędzina Anna Dalkowska. W efekcie został już tylko jeden kandydat - Stanisław Zdun. Był tylko jeden problem - nie było go na sali. - Był wczoraj, oświadczył, że wyraża zgodę - oceniła prowadząca obrady KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Na to zareagował Krzysztof Kwiatkowski, senator z ramienia KO. - To jakiś absurd. Mam bardzo wiele pytań do kandydata przed wyborem [...] KRS nie jest organem, gdzie podejmuje się decyzje w ciemno - mówił. Zawnioskował też o przerwę do momentu przyjazdu Zduna do KRS. Ten wniosek nie został jednak poparty.

Burzliwa dyskusja w KRS. Wyłączano mikrofony

Krajowa Rada Sądownictwa zaczęła więc dyskusję na temat kandydatury Zduna. Włączyła się do niej m.in. Kamila Gasiuk-Pihowicz, która apelowała do członków rady, by "nie podejmowali żadnych dalszych działań". - Zwłaszcza mających na celu wybranie na stanowisko wiceprzewodniczącego, członka prezydium rady człowieka, który został nielegalnie wybrany na stanowisko członka KRS wbrew polskiej kostytucji - mówiła.

Gasiuk-Pihowicz przytoczyła też orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lecha Wałęsy. Przypomnijmy, że ETPC uznał, że KRS jest źródłem wielu problemów w polskim systemie. W trakcie wypowiedzi Gasiuk-Pihowicz kilkukrotnie wyłączano mikrofon - podbnie jak Kwiatkowskiemu, który potępiał takie działanie.

Źródło: Radio ZET