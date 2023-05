Burza w PiS po słowach rzecznika MSZ. "Nic nie było ustalane"

Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina w wywiadzie dla Onetu stwierdził, że prezydent Ukrainy powinien przeprosić za Wołyń. Powiedział też, jakich dokładnie słów oczekuje od Wołodymyra Zełenskiego.

Rzecznik MSZ: Zełenski powinien przeprosić za Wołyń

Jego zdaniem Zełenski powinien powiedzieć "przepraszam i prosimy o wybaczenie". - Myślę, że ze strony ukraińskiej, i tu będę bardzo dyplomatyczny, ciągle brakuje zrozumienia, jak to jest sprawa już w tej chwili dla Polaków bardzo ważna - stwierdził. Na jego słowa zdecydowanie zareagował ambasador Ukrainy w Warszawie.

"Jakiekolwiek próby narzucania Prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musimy w sprawie wspólnej przeszłości, są nieakceptowalne i niefortunne. Pamiętamy historię i apelujemy o szacunek i wyważenie w wypowiedziach, szczególnie w trudnych realiach ludobójczej agresji rosyjskiej” - napisał na Twitterze Wasyl Zwarycz.

Wpis został już jednak usunięty, a dyplomata opublikował kolejny, w którym wyjaśnił, że ten poprzedni "był reakcją na słowa rzecznika MSZ". "Uważam taką formę komunikacji za niewłaściwą. Jesteśmy otwarci na dialog, współpracę ws. historii, rozumiemy jej znaczenie, czcimy pamięć ofiar. Razem silniejsi" - podkreślił. Zamieścił też obok siebie symbole flag Polski i Ukrainy.

O komentarz poproszony został w rozmowie z Radiem ZET wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - Czasem padają słowa, które paść nie powinny. Sama forma komunikacji, przerzucanie się, że coś mówi Polska, a coś Ukraina to nie jest coś, co powinno mieć miejsce - przekonywał. Dopytywany o wypowiedź rzecznika, odparł, że „też może nie była sformułowana w sposób idealny”.

Sprawa nie pozostała jednak bez echa na szczytach władzy. Jak bowiem dowiedziała się Wirtualna Polska, słowa Jasiny wywołały co najmniej konsternację w PiS - zwłaszcza w otoczeniu premiera Mateusza Morawieckiego - i doprowadziły do "niepotrzebnych napięć".

Burza w PiS po słowach Jasiny. "To nie jest stanowisko rządu"

Jeden z rozmówców WP przyznał, że choć w pierwszym wpisie ambasador "zareagował być może za ostro", to jednak "rozumie jego pierwszą, emocjonalną reakcję". - Wyrażanie tak jednoznacznych oczekiwań wobec prezydenta Ukrainy ze strony rzecznika MSZ innego kraju mogło wszystkich wprawić w zakłopotanie i zostać przyjęte w bardzo negatywny sposób - stwierdził.

Inny z anonimowych rozmówców portalu nazwał to "wkładaniem klina między Polskę a Ukrainę", a taką postawę ocenił jako "idiotyczną". Jesteśmy tuż przed okrągłą rocznicą rzezi wołyńskiej. Mamy bardzo trudny moment wojny. Prezydent Zełenski odwiedza najważniejszych światowych przywódców. Zwarcie Polski i Ukrainy to cios dla obu stron. Emocjonalne słowa w tak drażniącej sprawie są skrajnie nieprofesjonalne - dodał.

O tych słowach dowiedzieliśmy się po emisji programu. One nie były i nie są oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu. Nie stawiamy dziś naszym partnerom żądań. Prowadzimy dialog z władzami Ukrainy, te rozmowy są dobre i tylko w ten sposób będziemy starali się dojść do określonych stanowisk w sprawie kwestii wołyńskiej rozmówca WP z KPRM

Choć wypowiedź Jasiny spotkała się z jednoznaczną krytyką ze strony opozycji, to i w szeregach PiS nie bierze się go w obronę. - Nic nie było ustalane. Łukasz po prostu poszedł do mediów i powiedział, co mu na sercu leży - tak osoba z kręgów rządowych opisała sprawę w rozmowie z WP. Sam Jasina - jak podał portal - "nie mógł rozmawiać".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska