Burza w sieci po wpisie na profilu ministerstwa. "Proszę o łagodną karę dla pracownika"

"Makao i po makale. Andrzej Duda może się nauczy, że jak się sika przy wietrznej pogodzie, to nie na nawietrzną" - wpis o takiej treści pojawił się na twitterowym koncie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wpis ws. Dudy na profilu ministerstwa. Dziemianowicz-Bąk reaguje

Jego autor udostępnił komunikat ministerstwa kultury ws. decyzji Bartłomieja Sienkiewicza o postawieniu w stan likwidacji TVP i innych mediów publicznych. Kontrowersyjny wpis został już usunięty, spotkał się również z szybką reakcją szefowej resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

"Nie ma i nie będzie mojego przyzwolenia na mowę pełną pogardy. Dlatego żadne obraźliwe treści nie mogą pojawiać się na profilu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepraszam za niestosowny wpis wymierzony w Prezydenta RP, zamieszczony przez wieloletniego pracownika ministerstwa" - napisała ministra.

"Wnioski i konsekwencje zostaną wyciągnięte, nowe porządki wprowadzone a niezbędna praca wykonana, aby w codziennej komunikacji i funkcjonowaniu Ministerstwa zagościła kultura i profesjonalizm" - dodała.

"Proszę o łagodny wymiar kary dla pracownika"

Choć post został wykasowany, to nie zniknął całkowicie z sieci. Screeny krążą bowiem w mediach społecznościowych. Internauci również pozwalają sobie na komentarze w tej sprawie.

"Następnym razem trzeba sprawdzić 5 razy, czy na pewno się jest na troll koncie" - napisał dziennikarz Defence24 Bartłomiej Wypartowicz.

"Proszę o łagodny wymiar kary dla tego pracownika :) Przede wszystkim wzniósł się na wyżyny i użył średnio lotnego przysłowia, zapewne wzorem pana Dudy (słynne "nie strasz, nie strasz.."). Poza tym przez ostatnie 8 lat musiał znosić tych ludzi przy władzy i musiał jakoś odreagować" - skomentował zaś użytkownik o nicku "Bezczelny Lewak".

Inni internauci także ochoczo wyrazili swoją opinię na temat tej sytuacji. "To jakaś ukryta opcja pisowska", "problem w tym, że gość miał rację", "Wieloletni? Przecież rządzicie parę tygodni i akurat ten wieloletni pracownik teraz się pomylił, a nie przez ostatnie 8 lat", "napisał to, co wszyscy myślą, więc może tylko pouczenie wystarczy" - to tylko niektóre z komentarzy pod przepraszającym wpisem Dziemianowicz-Bąk.

Źródło: Radio ZET/Twitter