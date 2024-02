Burza w szeregach PiS. "Rzucił do Terleckiego, że go zniszczy"

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Wewnątrz PiS ma panować napięta atmosfera, która przenosi się na poziom lokalny. Szczególnie zacięta walka może mieć miejsce w Małopolsce, gdzie partia Jarosława Kaczyńskiego może utracić władzę w sejmiku wojewódzkim.

Już na styczniowym zarządzie przygotowano listę osób, które mogłyby być swoistymi lokomotywami wyborczymi PiS. Mają to być m.in. ojciec prezydenta Jan Duda i była kuratorka oświaty Barbara Nowak. Co do kształtu listy nie mogą się dogadać działacze na Sądecczyźnie, skąd pochodzi obecny marszałek województwa Witold Kozłowski. O jego spięciu z Ryszardem Terleckim poinformował Onet.

Spięcie w PiS przed wyborami samorządowymi 2024

Jak dowiedział się Onet, na ostatnim zarządzie wojewódzkim PiS miała zapaść decyzja o tym, że w nadchodzących wyborach Witold Kozłowski zmieni okręg. Miał być jedynką z terenu obejmującego m.in. powiaty tatrzański i nowotarski.

W związku z tym wywiązała się dyskusja między marszałkiem wojewódzkim a posłem Ryszardem Terleckim. - Ryszard zapytał, skąd ta zmiana okręgu i zarzucił Kozłowskiemu, że jest spadochroniarzem. Ten nie pozostał mu dłużny i odpowiedział, że sam jest spadochroniarzem, bo w wyborach parlamentarnych w październiku startował z Podhala, a nie jak zawsze z Krakowa - przekazał Onetowi jeden z małopolskich działaczy PiS.

Wymiana zdań miała przerodzić się w awanturę. - Terlecki zaczął dopytywać o syna Kozłowskiego i wtedy marszałek się wściekł - twierdzi źródło portalu, inny informator zaś dodał, iż "Kozłowski rzucił do Terleckiego, że go zniszczy". - Na dziś Kozłowski nie jest naszym kandydatem do sejmiku - usłyszeli dziennikarze od działacza PiS.

Źródło: Radio ZET/Onet