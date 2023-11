Burza wokół środkowego palca, Zimoch podejmuje kroki. "Smutne podsumowanie"

Tomasz Zimoch złożył w Sejmie dwa pisma. To, które ma dotrzeć do klubu PiS, to wezwanie i jednocześnie pismo przedprocesowe. Poseł Polski 2050 domaga się przeprosin.

Tomasz Zimoch chce przeprosin ws. środkowego palca

- Przedwczoraj w telewizji Polsat w programie "Debata Dnia" poseł Paweł Jabłoński dokonał potwornej manipulacji i oskarżył mnie o pokazanie wulgarnego gestu Polakom - mówił Zimoch podczas konferencji prasowej w Sejmie. Podkreślił, że gest, który pokazywał, został źle zinterpretowany przez wiceszefa MSZ. - Wyraźnie powiedziałem, że nie był to żaden obraźliwy gest. Poprosiłem pana posła, by się zreflektował i publicznie przeprosił, ale Paweł Jabłoński tego nie dokonał - przekazał poseł Polski 2050.

Tomasz Zimoch doprecyzował, że domaga się oświadczenia o treści: "Ja, poseł Paweł Jabłoński przepraszam pana posła Tomasza Zimocha, za to, że w dniu 14 listopada, podczas programu »Debata Dnia« emitowanego przez stację Polsat News rozpowszechniłem nieprawdziwą informację, jakoby pan poseł Tomasz Zimoch podczas posiedzenia Sejmu w dniu 14 listopada wykonał wulgarny gest w kierunku obywateli RP, czym bezprawnie naruszyłem dobra osobiste posła Zimocha w postaci dobrego imienia, godności oraz czci".

Zimoch chce, by oświadczenie zostało opublikowane w telewizji Polsat przed głównym wydaniem "Wydarzeń". Żąda ponadto od Jabłońskiego wpłacenia odpowiedniej sumy na cel społeczny. Wskazał fundację im. Anny Wierskiej "Dar Szpiku".

Czy sprawa Zimocha i Jabłońskiego skończy się w sądzie?

Adwokat posła, Michał Fertak, ma nadzieję, że Paweł Jabłoński zastosuje się do wskazanych w pismach żądań i politycy nie spotkają się w sądzie. - Sprawa ta jest smutnym podsumowaniem pierwszego posiedzenia Sejmu. W wyniku wielkich emocji pan poseł Jabłoński przedstawił zdjęcie posła Zimocha, sugerujące jakoby miał on […] pokazać środkowy palec. To oczywisty absurd - mówił prawnik.

Z kolei poseł Jabłoński tłumaczył PAP, że już przeprosił Tomasza Zimocha. "Muszę się zapoznać z dzisiejszym oświadczeniem pana posła Zimocha. Ja go przeprosiłem i podtrzymuję te przeprosiny. W tej chwili muszę zapoznać się z tym, co powiedział i jeśli uznam, że jest to niezbędne, to będę to później komentował" - przekazał wiceszef MSZ.

Źródło: Radio ZET, PAP