Były kandydat PiS na prezydenta Sopotu stracił fotel prezesa w państwowym gigancie

Piotr Meler od przejęcia władzy przez PiS robił zawrotną karierę w Grupie Energa. W latach 2016-2017 był prezesem spółki Energa Oświetlenie, a od 2017 roku zaczął kierować spółką Energa Wytwarzanie (która w międzyczasie przekształciła się w Energa OZE, po czym wróciła do poprzedniej nazwy). W latach 2020-2021 był też równolegle prezesem spółki Energa Elektrownie Ostrołęka.

Piotr Meler, jeszcze jako sopocki radny, w oświadczeniu majątkowym ujawnił, że w 2017 roku zarobił w Grupie Energa ponad 400 tysięcy złotych. Z wyliczeń dziennikarzy "Gazety Wyborczej" wynika, że jego zarobki na stanowisku prezesa spółki Energa Wytwarzanie osiągnęły pułap około 65 tysięcy złotych miesięcznie. W 2023 roku miał wpłacić na konto Prawa i Sprawiedliwości 34 tysiące złotych.

Piotr Meler nie jest już prezesem Energa Wytwarzanie

Za czasów prezesury Melera w spółce Energa OZE miała miejsce akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W 2019 roku funkcjonariusze weszli do siedziby spółki w związku ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia przestępstwa gospodarczego. Meler po kontroli był przez jakiś czas zawieszony w pełnieniu funkcji prezesa. Skierowaliśmy do prokuratury pytania, jakimi ustaleniami zakończyło się to śledztwo, wciąż czekamy na odpowiedź.

Skontaktowaliśmy się z Piotrem Melerem, żeby dowiedzieć się, jaki był powód odwołania go ze stanowiska. Były prezes Energa Wytwarzanie nie znalazł czasu, by odpowiedzieć na pytania Radia ZET.

