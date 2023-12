Były ochroniarz Glińskiego straci intratną posadę? Media: o losie szefa SOP zdecyduje Duda

SOP, która odpowiada za ochronę najważniejszych osób w państwie, powstała w 2018 roku w miejsce Biura Ochrony Rządu. Od dwóch lat formacją kieruje gen. Radosław Jaworski. Byłemu ochroniarzowi Piotra Glińskiego zarzucano szybką karierę za czasów rządów PiS. "Był oficerem ochrony, który został potem starszym specjalistą. Chociaż nie miał dostępu do informacji opatrzonych klauzulą «ściśle tajne», został szefem zarządu operacyjno-rozpoznawczego. Zostawał komendantem głównym w stopniu podpułkownika, później awansował na pułkownika, a już po wyborach do Sejmu (9 listopada br.) prezydent Andrzej Duda wręczył Jaworskiemu nominację na generała brygady" - poinformowała Wirtualna Polska.

Po przejęciu władzy przez koalicję KO-Lewica-Trzecia Droga rozpoczęły się rozmowy w sprawie wymiany szefów służb. Zmiany mają objąć również Służbę Ochrony Państwa. - Cisza. Normalnie pracujemy. Czekamy na ewentualne decyzje nowego ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego - przekazał anonimowo jeden z oficerów SOP w rozmowie z WP.

SOP będzie mieć nowego szefa? Zdecydować może prezydent Duda

Były wysoko postawiony oficer SOP nie ma wątpliwości: - Jest kojarzony (gen. Jaworski - red.) jako człowiek Macieja Wąsika, byłego wiceszefa ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. A to wystarczająca "rekomendacja", żeby go odwołać. To Wąsik przyjechał w listopadzie ubiegłego roku i zakomunikował, że nowym szefem będzie właśnie "Jawor".

Nie bez znaczenia będzie zdanie Andrzeja Dudy w tej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami premier dokonuje wymiany szefa SOP na wniosek z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz w porozumieniu z prezydentem. - Wśród zastępców Jaworskiego jest ppłk Bartosz Hebda, były szef ochrony prezydenta Dudy. Być może Pałac Prezydencki będzie chciał coś ugrać przy "uzgodnieniach" w sprawie nowego szefa SOP, próbując Hebdę w formacji zostawić - przekazał WP informator służb.

"Przypomnijmy, z informacji przekazanych przez Macieja Wąsika wynika, że łącznie w latach 2018-2022 doszło do 201 wypadków i kolizji drogowych z udziałem pojazdów SOP. Ta średnia oznacza, że do niebezpiecznego zdarzenia drogowego dochodziło co około 9 dni. Koszty napraw aut wyniosły blisko 17 milionów złotych" - podsumowała WP.

Nowy rząd nie zatrzymuje się w planach zmian w służbach. Sejmowa komisja ds. służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała w środę wniosek premiera Donalda Tuska o odwołanie szefów ABW, AW, CBA, SKW i SWW. Opinia komisji jest jednym z elementów potrzebnych do zmian osobowych na tych stanowiskach.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska