Były prezes TK komentuje możliwą odpowiedzialność Dudy. "Nie ma równych i równiejszych"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek wieczorem zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Politycy PiS zostali doprowadzeni do zakładu karnego, aby rozpocząć odbywanie kary pozbawienia wolności po prawomocnym skazaniu na lata więzienia za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej w 2007 roku.

W momencie, kiedy policja otrzymała dokumenty ws. doprowadzenia skazanych do odbywania kary, do Pałacu Prezydenckiego zaprosił ich Andrzej Duda. Oficjalnie z powodu uroczystości powołania nowych doradców w kancelarii głowy państwa. Do sprawy odniósł się w Wirtualnej Polsce były prezes Trybunał Konstytucyjnego Jerzy Stępień.

Duda odpowie prawnie w sprawie Wąsika i Kamińskiego? "Nie ma równych i równiejszych"

- Nie wiem, czy się ukrywali. Byli w Pałacu Prezydenckim, ale nie jest on eksterytorialny, nie ma statusu ambasady obcego państwa, więc jeśli policja doszła do wniosku, że trzeba ich stamtąd, mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć, to zrobiono to. I były do tego podstawy, bo było postanowienie sądu i tutaj wątpliwości być nie może - mówił prawnik.

Dodał: - Nawet komentując sprawę na swoim profilu na Facebooku, zadałem pytanie: czyżby miał zamiar ukrywać i w ten sposób utrudniać postępowanie wykonawcze? Mam nadzieję, że tego nie robił. Byli u niego, nie wiadomo, jakie były dalsze zamiary, policja wkroczyła, i słusznie. Ludzie w Polsce mogli się przekonać, że nie ma równych i równiejszych.

Były prezes TK odniósł się również do ewentualnej odpowiedzialności prawnej Dudy. - Za co? Za to, że on byli u niego w pałacu? Myślę, że gdyby rzeczywiście stwarzała takie warunki, że chciałby ich ukrywać, uniemożliwiać działanie wymiaru sprawiedliwości, no to narażałby się na zarzut Kodeksu karnego, który mówi o tym, że jeśli ktoś utrudnia postępowanie lub je uniemożliwia, to na to jest paragraf. Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Notabene, ten paragraf zacytował nawet premier w swoim wywiadzie i w gruncie rzeczy, zaraz po tym, była akcja policji - stwierdził.

W środę do zatrzymania Wąsika i Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim odniósł się Andrzej Duda. Twierdził, że Kamiński i Wąsik są "krystalicznie czyści" i zapowiedział dalsze działania w sprawie osadzonych w więzieniu polityków PiS.

Prof. Wojciech Sadurski tak komentował te słowa w X: "Już na poważnie, bo czas przestać traktować Dudę jak dziecko specjalnej troski. Za próbę pomocy przestępcom w uniknięciu kary należy zgłosić wniosek o postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu. Demokratyczna koalicja ma dosyć głosów na wniesienie wniosku. Na co czekacie?".

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska