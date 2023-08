Były szef PKW mówi, jak nie wziąć udziału w referendum. "Nie każdy ma odwagę"

Referendum, które ma się odbyć 15 października (równolegle z wyborami parlamentarnymi 2023), ma dotyczyć czterech tematów, które trudno uznać za neutralne politycznie. W poniedziałek rano minister obrony Mariusz Błaszczak ujawnił ostatnie z proponowanych pytań: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Trzy poprzednie pytania dotyczą wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw, podwyższeniu wieku emerytalnego i nielegalnej migracji. Zwłaszcza to ostatnie wywołało ogromne zaniepokojenie byłego szefa PKW. - Jest tam podwójna nieprawda. Mówi się o "tysiącach migrantów". Nic takiego nie wynika z rozstrzygnięć UE. Komisarz Johansson od dawna mówi, że Polski to nie będzie dotyczyło. To nie są tysiące - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Referendum 15 października. "Można podrzeć kartę"

Ekspert wyjaśnia, że "art. 56. Konstytucji mówi się bowiem, że osoby, które poszukują azylu, czy ubiegają się o status uchodźcy, mają prawo złożyć taki wniosek w Polsce, po czym zostanie on rozstrzygnięty". - Jeżeli odpowiedź na opublikowane pytanie będzie taka, że "nie chcemy", to zmierzamy do zmiany Konstytucji, bo blokujemy pewnym osobom przyjazd do Polski, a zmiana Konstytucji odbywa się zupełnie innym trybem. To jest w ogóle niedopuszczalne w takim trybie - dodaje.

Hermeliński podkreśla, że pytania referendalne powinny być neutralne i niezwiązane z kampanią wyborczą. A takie wyraźnie nie są. W przypadku referendum kluczowa jest nie tylko liczba odpowiedzi na pytania, ale i frekwencja. - Nie można nikogo zmusić do przyjęcia tej karty. Tutaj problemem jest, że odmówić trzeba w jakiś sposób na forum publicznym, przed komisją. Nie każdy ma odwagę publicznie odmówić, szczególnie w małych miejscowościach - ocenia były szef PKW.

Jeśli ktoś już weźmie ze sobą kartkę z pytaniami referendalnymi i nie chce wziąć w nim udziału, może ją podrzeć. - Wtedy ona nie zostanie zaliczana do frekwencji. Ustawa o referendum ogólnopolskim mówi, że "karta całkowicie przedarta wyjęta z urny przez komisję, to głos nieważny", a głosów nieważnych nie liczy się do kworum potrzebnego do ważności wyboru - wyjaśnia Hermeliński.

16 i 17 sierpnia odbędzie się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Zgodnie z harmonogramem ma zająć się m.in. rozpatrzeniem wniosku o zarządzenie ogólnokrajowego referendum.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska