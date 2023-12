Zmiana władzy w Polsce dotyka nie tylko urzędy, ale i instytucje czy służby. Wśród nich wymienia się Centralne Biuro Antykorupcyjne, które od lat słynie jako „policja polityczna”, polująca przede wszystkim na ludzi związanych z dawną opozycją.

- Nikt nie zrobił więcej złego i nie przyczynił się bardziej do ewentualnego rozwiązania CBA niż sami koordynatorzy i samo CBA. Przez nich wszyscy mówią o jednym najważniejszym argumencie - że to jest skrajnie upolityczniona instytucja. Jej likwidacja to kwestia woli politycznej nowo wybranego parlamentu i przyszłego rządu – mówi Onetowi Paweł Wojtunik, były szef CBA do 2015 roku.

CBA będzie miało nowego szefa. "Nie powinienem głośno mówić"

Onet ustalił nieoficjalnie w kilku źródłach, że głównym kandydatem na nowego szefa CBA jest Maciej Klepacz. 59-letni były funkcjonariusz służb specjalnych w latach 2010–2015 był zastępcą ówczesnego szefa CBA, Pawła Wojtunika.

"Jak się okazuje, Klepacz nie miał najlepszych notowań wśród swoich podwładnych" – czytamy w Onecie. - Na co dzień przez parę lat pracowałem z tym człowiekiem. Nie był moim bezpośrednim przełożonym, ale nie znam nikogo, kto by go jako wzór kompetencji mile wspominał. Nie powinienem głośno mówić, co myślę o tym panu, a kłamać nie chcę – powiedział serwisowi Jacek Dobrzyński, były rzecznik CBA.

Zmiana władzy w kraju wiąże się z tajemniczymi zmianami nie tylko w kierownictwie Biura. "W CBA toczy się właśnie najbardziej brawurowa operacja o kryptonimie "ewakuacja" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter) Paweł Wojtunik.

Z informacji, do jakich dotarł dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski, wynika, że obecny szef CBA Andrzej Stróżny po powrocie do CBA miał naradzić się ze swoimi prawnikami i dojść do wniosku, że według obecnych przepisów nie ma podstaw do przerwania jego kadencji jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jego dymisję zapowiadał nowy koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Szef CBA jako jedyny spośród szefów służb ma określoną w ustawie długość sprawowanej funkcji. Szefa CBA powołuje się na czteroletnią kadencję, a kadencja Stróżnego kończy się w maju 2024 roku.

